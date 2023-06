Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Kamiński: Poparcie dla Trzeciej Drogi będzie rosło

jot 16:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką w "Expressie Biedrzyckiej" w środę 21 czerwca gościem był Michał Kamiński. Polityk wprost powiedział, że jego zdaniem poparcie dla Trzeciej Drogi będzie rosło. Komentował też sprawę nowego szefa sztabu PiS, czyli Joachima Brudzińskiego: - Brudziński jest to to żeby pokonać nie Tuska, a Ziobrę, on ma przeprowadzić czystki na listach wyborczych - ocenił. Obejrzyjcie całą rozmowę.