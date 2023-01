Sondaż. Kaczyński najbardziej wpływowym politykiem Zjednoczonej Prawicy

Jarosław Kaczyński ma powody do radości. Najnowszy sondaż pokazuje, że prezes PiS zdaniem Polaków należy do najbardziej wpływowych polityków Zjednoczonej Prawicy. W sondażu zadano pytanie: Kto Pana/Pani zdaniem należy do najbardziej wpływowych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy / PiS? W tym przypadku Jarosław Kaczyński był bezkonkurencyjny, ponieważ wskazało go 74,4 proc. badanych, drugie miejsce zajął Mateusz Morawiecki, na premiera postawiło 26,5 proc. osób, a na trzecim miejscu znalazł się lider Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro z wynikiem 22,6 proc. Dalej w sondażu znaleźli się: Ryszard Terlecki - 7,5 proc., Jacek Sasin 5,1 proc. oraz Mariusz Błaszczak 5 proc. Dalej zaś kolejność była następująca: Elżbieta Witek, Beata Szydło, Mariusz Kamiński, Jacek Kurski, Marek Suski, Michał Dworczyk, Patryk Jaki, Jarosław Gowin i Adam Niedzielski.

Donald Tusk najbardziej wpływowym politykiem opozycji

Badanym zadano także pytanie o to, kto należy do najbardziej wpływowych polityków opozycji. Tu raczej nie było zaskoczenia, bo na pierwszym miejsc były premier i szef PO Donald Tusk z wynikiem 63,7 proc. Druga miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który uzyskał wynik 21,8 proc. Trzecie miejsce zajął szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - 11,4 proc.

Na dalszych miejscach uplasowali się: Szymon Hołownia (11,1 proc.), miejsca Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Grzegorz Schetyna, Izabela Leszczyna, Adrian Zandberg, Radosław Sikorski, Tomasz Grodzki, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Magdalena Sroka, Małgorzata Kidawa-Błońska i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Sonda Który z tych trzech polityków jest Twoim zdaniem najbardziej wpływowym politykiem Zjednoczonej Prawicy? Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki Zbigniew Ziobro