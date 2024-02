Jolanta Kwaśniewska zabrała głos na temat podziałów w Polsce. Ma tylko jedną radę

Jolanta Kwaśniewska jako pierwsza dama prężnie działała na rzecz najsłabszych. Angażowała się w szereg akcji charytatywnych, a nawet założyła fundację Porozumienie bez Barier, która istnieje do dziś. Kwaśniewska zawsze starała się brać czynny udział w życiu społecznym i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że najważniejsza jest komunikacja. W rozmowie z Business Insider Polska żona Aleksandra Kwaśniewskiego została zapytana o napiętą atmosferę, jaką obecnie mamy w Polsce i podziały stworzone przez wydarzenia polityczne. Co zdaniem Kwaśniewskiej może pomóc w tej sytuacji należy zrobić? Była pierwsza dama radzi jedno, czyli dojście do kompromisu: - To trudne, ale musimy szukać porozumienia na wszystkich możliwych poziomach. Nie da się ukryć, że w Polsce został wykopany rów. To jest wręcz Rów Mariański. Wyjście z tej sytuacji nie będzie proste i konieczne jest znalezienie kompromisu - oceniła. Po czym dodała: - Trzeba dążyć do tego, żeby szukać kompromisu w tych wszystkich obszarach, gdzie to jest tylko możliwe, przedstawiać swoje argumenty.

Jolanta Kwaśniewska o podziałach w Polsce

Zdaniem Kwaśniewskiej trzeba spojrzeć na to, co minęło i podjąć działania: - Trzeba uczciwie i wyraźnie wskazywać na wszystkie przykłady łamania prawa i zasad demokracji przez poprzednią władzę, nie da się od tego uciec. Żona Kwaśniewskiego nawiązała też do TVP: - Musimy odkłamać to, co tłoczono w TVP przez ostatnie osiem lat, sącząc nienawiść i uniemożliwiając dyskusję. Wierzę, że krok po kroku, małymi kroczkami i małą łyżką uda nam się osiągnąć porozumienie w większej liczbie spraw - przyznała.

Dopytana o to, czy w takim razie dobrym rozwiązaniem napięć i konfliktów byłby nowy Okrągły Stół, przyznała, że nie ma wątpliwości, iż do takiego stołu zasiedliby obecni rządzący, ale nie do końca wiadomo, jak postąpiłaby druga strona. - Każdy z nas musi zostawić nieco więcej miejsca na wspólną dyskusję. Dajmy więcej przestrzeni na wspólny dialog. Musimy wyjść naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom i starać się wypracować wspólny konsensus - podsumowała Kwaśniewska.

