PiS postanowiło zaproponować wyborcom zmiany w posiłkach, jakie dostają pacjenci podczas pobytu w szpitalach. W spocie promującym program „Dobry posiłek” wystąpiła minister zdrowia Katarzyna Sójka, która przekonywała, że zdrowe jedzenie może pomóc w rekonwalescencji. Teraz resort podał konkrety.

Projekt rozporządzenia zakłada, że posiłku w szpitalu będą przygotowywane w oparciu o jadłospis sporządzony na co najmniej 7 dni przez dietetyka. Ma on zawierać wszystkie informacje o jedzeniu, w tym o jego kaloryczności, wartości odżywczej czy składzie produktów w porcji i w 100 gramach dania. Do tego mają się znaleźć dane o sposobie obróbki oraz alergenach. Ponadto szpitale będą zobowiązane do codziennego publikowania zdjęć dwóch posiłków z danego dnia na stronie internetowej.

NFZ będzie zobowiązane do wdrożenia i finansowania, z później monitorowania i ewaluacji programu. Ministerstwo Zdrowia podaje, że szpitale dostaną dodatkowe 25 zł przeznaczone na wyżywienia pacjenta. Rozlicznie programu z kolei będzie się odbywać według stawki 25 zł od pacjenta na dzień pobytu na oddziale.

