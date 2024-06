Goście "Expressu Biedrzyckiej": Arkadiusz Myrcha i prof. Radosław Markowski. Gość "Sedna Sprawy" Marek Sawicki

Wybory do PE

Ostre spięcie! Kempa krótko do polityka Trzeciej Drogi: "Donosiliście na Polskę!". Padły słowa o "pożytecznych idiotach"

W piątek w "Expressie Biedrzyckiej" o 9:07 gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, a także poseł KO, a po nim prof. Radosław Markowski - politolog z Uniwersytetu SWPS. Zaś w "Sednie sprawy" u Jacka Prusinowskiego pojawi się poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Tematów do rozmowy nie zabraknie, wystarczy wspomnieć, że zaczynamy ostatni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego tydzień, czyli startuje ostatnia prosta kampanii wyborczej przed eurowyborami. Z pewnością poruszone zostaną też tematy dotyczące ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, gdzie kilka dni temu zaatakowani zostali żołnierze. Zapraszamy do oglądania na kanale Super Expressu w serwisie YouTube i w social media se.pl oraz na stronie se.pl.