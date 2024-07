Generał podsumował szczyt NATO! „Rosja nie jest w stanie tego powstrzymać"

„Super Express”: – Co konkretnie wniósł ten lipcowy szczyt panie generalne? Francuzki dziennik „Le Figaro” napisał że „NATO przygotowuje się do wojny”.

Gen. Roman Polko: – NATO powstało przede wszystkim po to, żeby się do tej wojny się przygotować. Chociaż tak naprawdę nie przygotowujemy się do wojny, a do obrony swojego terytorium. Wojna toczy się dzisiaj w Ukrainie, lecz pamiętajmy, że gdyby ona się poddała i nie podjęłaby walki, to Rosja wzbogacona o zasoby ukraińskie czy to te ludzkie, czy przemysłowe, pewnie atakowałaby lub prowadziła działania hybrydowe na dużą skalę na północno-wschodniej flance NATO, również na terytorium Polski. Widać więc w tej chwili, że NATO rzeczywiście dostrzega zaniedbania ostatnich lat i zaczyna wreszcie odbudowywać przemysł zbrojeniowy. Mam nadzieję, że to będzie skutkować także, jeśli chodzi o Polskę, bo trudno sobie wyobrazić, żeby takie kluczowe państwo frontowe, jak Polska nie przyjęło roli, jaką miały Niemcy w epoce zimnej wojny. Muszą być więc doprowadzone linie logistyczne, zaopatrywania w paliwa, w amunicje czy lotniska. I to jest obowiązek sojuszu NATO, ponieważ budujemy tą kolektywną obronę, wzmacniamy się. Mamy obietnicę, że Unia europejska będzie partycypowała w Tarczy Wschód, ale mam również nadzieję, że i w tych projektach sojusz NATO będzie brał udział. To, co było także kluczowe to koordynacja wsparcia militarnego dla Ukrainy.

– To nie jest kwestia, czy Kijów to zrobi, ale kiedy to nastąpi – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Skąd taka zmiana narracji, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do NATO?

– Po pierwsze trudno jest przyjmować do sojuszu NATO Ukrainę, jeżeli jest w stanie wojny. Nikt się na to nie zgodzi, bo równie dobrze można by wypowiedzieć wojnę Rosji. Ale z drugiej strony też nie ma takiego tchórzostwa, czyli mówimy mocnym głosem, że to jest nieuchronny proces i Rosja nie jest w stanie tego powstrzymać. NATO, które ma 50 proc. światowej gospodarki, a Rosja tylko 3 proc. – z pewnością tak będzie logistycznie wspierało Ukrainę, że ta stanie na własne nogi i będzie tym buforem, który również Polskę ochroni przed nieobliczalną Rosją. I to, co zrobiono w sprawie Ukrainy, to stwierdzenie, że proces przyjęcia Ukrainy do sojuszu NATO jest nieodwracalny. Jest to pierwsza taka gwarancja pokoju w przyszłości, ponieważ Rosja, jeżeli nie będzie powstrzymana przez Ukrainę, to będzie zagrażała bezpieczeństwu sojuszu. Trudno byłoby oczekiwać tutaj jakiegoś innego działania.

Wieczorny Express cz.II - gen. Marek Polko

– Przywódcy krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydowali o utworzeniu w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji dla ukraińskich żołnierzy. Jak pan ocenia ten projekt?

– W tym ośrodku analityczno-szkoleniowo-edukacyjnym zbieramy informację od Ukrainy, która dziś jest tym krajem frontowym. Będzie miała po tej wojnie świetną armię, doświadczoną w boju. A więc musi przekazywać te dane, po to, żebyśmy mogli wyciągać wnioski ze sposobu prowadzenia działań, i budować swego rodzaju „natowską odporność”, czyli sposoby odpowiedzi na to zagrożenie, generowane przez Rosję. Ten ośrodek będzie służył bardziej sojuszowi NATO, niż samej Ukrainie.

– Chociaż wśród Ukraińców widać już duże zainteresowanie. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił w Waszyngtonie, że do ukraińskiej brygady w Polsce zgłosiło się już tysiące chętnych.

– Ten „legion ukraiński”, który powstaje w Polsce to przede wszystkim zupełnie inne podejście do żołnierza, niż to, które reprezentowała jeszcze Ukraina w minionej epoce, a które pokazuje Rosja. Żołnierz już nie jest mięsem armatnim, żołnierza nie będziemy zmuszać przepisami prawa. Tylko żołnierzowi pokażemy, że damy mu zbrojenie, damy mu wyszkolenie i on wtedy mniej się będzie bał. Będzie bardziej skłonny dać wszystko, co jest w stanie, po to, żeby służyć ojczyźnie. Bo Ukraińcy wcale nie chcą uciekać z własnego kraju, ale nie chcą też walczyć. I trudno od nich oczekiwać, żeby z gołymi pięściami szli na czołgi. Zatem to dozbrojenie przez sojusz NATO jest z pewnością istotne.

– Premier Donald Tusk na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim poruszył niedawno kwestie zestrzeliwania zmierzających w kierunku Polski rosyjskich rakiet na terytorium Ukrainy. Do tego jednak potrzebna byłby zgoda sojuszu. Czy to realny pomysł do wynegocjowania?

– Nie wiem dlaczego ta sprawa nie została podniesiona na szczycie NATO. Myślę, że ze względu na problemy komunikacyjne naszych dyplomatów. Tu nie chodzi też o to, że my mamy wywoływać wojnę, czy chronić zachodnią Ukrainę, tylko o to, żeby otworzyć sobie możliwość strącenia rakiety, która zmierza nieuchronnie w kierunku Polski. Po to, żeby nie zastanawiać się czy spadnie kilometr przed polską granicą, na terytorium Ukrainy czy kilometr za polską granicą. Nie chodzi też o to, że my się włączmy do wojny, tylko dajemy sobie prawo do obrony, takiej jaką np. zastosował Izrael, kiedy zwalczał irańskie rakiety na drodze lotu na terytorium tego państwa, a odłamki spadały i w Iraku i w Syrii.

– Sekretarz Stoltenbeg mówił tez o roli Chin w tej wojnie i wspomniał tutaj „że odczują one konsekwencje swoich działań”. Co pana zdaniem mógł mieć tutaj na myśli?

– Chiny zbudowały i budują swoją potęgę przede wszystkim na gospodarce. Silna gospodarka chińska nie istnieje bez dobrych kontaktów handlowych i dobrych relacji z Zachodem. Kupujemy od nich wiele towarów, a więc sami tego na co dzień doświadczamy. Uczestniczymy w tym krwiobiegu, gdzie Chiny odgrywają bardzo ważną rolę. I teraz jest to ostrzeżenie dla Chin, że jeżeli w dalszym ciągu po ciuchu będą wspierać Rosję – bo nie robię tego tak otwarcie, jak Iran czy Korea Północna – to może się to odbić na relacjach gospodarczych i w efekcie zamiast korzyści, będą mieli straty. Bo na razie Chińczycy są tymi pierwszymi wygranymi. Po pierwsze ta wojna pomaga im osłabiać, bądź w jakimś stopniu angażować Stany Zjednoczone, odwracać ich uwagę od rejonu Morza Południowochińskiego chociażby. Po drugie, kupują tanio surowce od Rosji, a jej sprzedają drogą swoją technologię. Po trzecie – mimo tego, że Europa jest zaangażowana w ten konflikt, to kontakty handlowe, gospodarcze przebiegają im tu także wspaniale. Chiny jeszcze nie są tym mocarstwem, które dyktuje warunki funkcjonowania świata i same Chiny bez współdziałania z gospodarkami państw zachodnich, nie będą w stanie dobrze funkcjonować. Stąd też to ostrzeżenie.