O aktualnej sytuacji w Donbasie pisze ekspert wojskowy, analityk niemieckiego BILD Julian Röpke. Przekonuje on, że jednym z celów rosyjskich jednostek jest obecnie miejscowość Sełydowe, leżąca na południe od Pokrowska. W ciągu najbliższych dni miasto może znaleźć się w okrążeniu, co może zmusić Ukraińców do ewakuacji. - Gorzka rzeczywistość w Sełydowe. 15. Brygada Gwardii Narodowej Ukrainy "Kara'Dag" radzi sobie dobrze, chroniąc miasto, ale inne części zawodzą. Zatem miejscowość upadnie pomimo swoich dzielnych obrońców. Dokładnie to czułem, kiedy odwiedziłem lokalizację jednostki w tym obszarze cztery tygodnie temu - przytacza jego słowa polsatnews.pl.

W tym samym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił w środę w Radzie Najwyższej pięciopunktowy plan zwycięstwa, który zawiera trzy niejawne załączniki. Kluczowym elementem planu jest zaproszenie Ukrainy do NATO w najbliższej przyszłości.

Co zatem sądzi na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie gen. Waldemar Skrzypczak? Jak ocenił dla Wirtualnej Polski, "w tej chwili Putin dostrzegł swoją szansę, że może osiągnąć swoje cele". - Może nawet dojść do rzeki Dniepr, która moim zdaniem będzie dla Putina naturalną granicą rozdzielająca Ukrainę od nowej Rosji. Moim zdaniem taki cel ma Putin i taki cel mu przyświeca - stwierdził.

Wojskowy podkreślił, że Rosja ma potencjał ludzki, którego Ukraina nie posiada. - My możemy dać im 1000 czołgów, 1000 samolotów, tylko kto je obsłuży (...) Wydaje się, że Ukraińcy w większości pogodzili się z tym, że wschodnia Ukraina została utracona, więc ona nie będzie przedmiotem negocjacji żadnych - stwierdził bez ogródek.

Według wojskowego "gwarancje bezpieczeństwa, jakie może dać NATO, dotyczyć będą tylko tych obszarów, które zostaną częścią tej Ukrainy właściwej". - Od Dniepru na zachód - ocenił pesymistycznie.

