i Autor: Portal Obronny Krzysztof Gawkowski

Padły mocne słowa

Gawkowski w ogniu politycznym dnia: "Masa sukcesów do ogłoszenia"

W Sejmie wrze. Donald Tusk walczy dziś o wotum zaufania, a koalicja prezentuje jedność. – To pokaz siły parlamentarnej, ta siła jest – zapewnił wicepremier Krzysztof Gawkowski w TVP Info, deklarując: Jest masa sukcesów do ogłoszenia. Ale to nie wszystko.