Fatalne wieści dla premiera Tuska! Nie tego się spodziewał

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że początek roku nie przynosi dobrych wieści dla Donalda Tuska i jego ludzi. Jeśli porównać najnowsze badania z sondażami z grudnia, to obecnie o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek przeciwników obecnego rządu, w sumie to 43 proc. osób. Co do zwolenników, to tych ubyło i obecnie jest ich 31 proc. Mniej jest też osób, które deklarowały obojętność wobec rządu, z 24 proc. do 23 proc.

Zgodnie z badaniem wśród zwolenników rządu Tuska znajdują się głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, to aż 88 proc. z nich. Jeśli chodzi o wyborców Lewicy to 53 proc. z nich popiera rząd, a jeśli chodzi o Trzecią Drogę to takich osób popierających rząd jest 45 proc. Natomiast wyborcy PiS i Konfederacji to głównie przeciwnicy rządu, 89 proc. z wyborców PiS stanowi przeciwników rządu, a z Konfederacji to 82 proc. osób.

W porównaniu z grudniem wzrósł odsetek negatywnych ocen działalności rządu od czasu objęcia władzy w grudniu 2024 r. i obecnie wynosi on 55 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe). Równocześnie o tyle samo punktów procentowych spadły pozytywne opinie nt. dotychczasowej działalności gabinetu - do 32 proc.

Polacy rozczarowani. 56 proc. uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej

W styczniu nieco wzrósł odsetek osób negatywnie oceniających polskie perspektywy ekonomiczne - aktualnie 56 proc. badanych uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej (wzrost o 4 punkty procentowe). Optymistą w tej kwestii jest 33 proc. dorosłych Polaków, co stanowi spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do grudnia - co trzeci ankietowany sądzi, że polityka gospodarcza rządu jest dobra i daje nadzieję na poprawę sytuacji. Lekko większe nadzieje związane z poprawną koniunktury gospodarczej wyrażają osoby najstarsze (41 proc.), natomiast brak zaufania do rządu w sprawach gospodarczych cechuje w większym stopniu osoby młodsze, w przedziale wiekowym 18–44 lata (60–63 proc. ocen negatywnych).

W styczniowym badaniu CBOS 52 proc. badanych wskazało, że są niezadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do grudnia); z faktu tego zadowolonych jest 35 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy). Wzrósł natomiast odsetek osób niemających sprecyzowanego stosunku do premiera z 10 proc. w grudniu do 13 proc. obecnie.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 9 do 19 stycznia 2025 roku na próbie liczącej 972 osoby.

