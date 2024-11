i Autor: Platforma Obywatelska / Mikołaj Bujak / Wikipedia / Canva Kandydaci, którzy według sondażu wejdą do II tury wyborów prezydenckich 2025

Najnowszy sondaż

Fatalne wieści dla Karola Nawrockiego! Tak ocenili go Polacy

Do wyborów prezydenckich, jak i do oficjalnego początku kampanii wyborczej zostało jeszcze trochę czasu. Mimo to już teraz trwają rozważania, który z ogłoszonych kandydatów ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach. W najnowszym sondażu sprawdzono, kto zdaniem Polaków byłby lepszym prezydentem. Wyniki są jednoznaczne.