i Autor: Super Express Kamila Biedrzycka

Express Biedrzyckiej: mec. Jacek Dubois, prof. Marek Migalski [16 kwietnia]

Gośćmi Kamili Biedrzyckiej w programie "Express Biedrzyckiej" 16 kwietnia będą: mecenas Jacek Dubois oraz profesor Marek Migalski. Trwająca kampania prezydencka nabiera rozpędu, co oznacza, że ciekawych tematów do rozmów z pewnością nie zabraknie. Program "Express Biedrzyckiej" do oglądania na naszym Facebooku, kanale na YouTube oraz na stronie głównej Se.pl. Serdecznie zapraszamy do oglądania.