Ekspert ocenił start Giertycha z list KO. „To pokazuje, że Tusk postanowił wygrać te wybory”

20:56

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był ekspert od spraw wizerunku i marketingu politycznego dr Mirosław Oczkoś, który skomentował start Romana Giertycha z listy KO. - Roman Giertych jaki jest każdy widzi albo może każdy wie, jaki był, jaki jest to nie wiadomo. To pokazuje, że Donald Tusk naprawdę postanowił wygrać te wybory samodzielnie. […] To kolejna osoba, która nie jest bezpośrednio z bajki KO i Tuska […]. To pokazuje, ze to nie jest normalna sytuacja – mówił.