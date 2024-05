Dziennikarz zadał politykowi PiS pytanie po angielsku. Tak zareagował kandydat w wyborach do PE [WIDEO]

Waldemar Buda w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego jest kandydatem startującym z okręgu nr 6 obejmującego powiaty woj. łódzkiego, na liście ma numer 5. Ostatnio polityk gościł w programie Łukasza Warzechy, "Warzecha kontra", który można oglądać na kanale YT Super Expressu. Rozmowa szła spokojnie, gdy nagle dziennikarz wyraźnie zaskoczył swojego gościa. Czym? Pytanie, ale wcale nie chodziło o treść pytania, ale to, że zostało ono zadane po angielsku. Gospodarz programu od razu zaznaczył, że ma to być swego rodzaju test językowy, a pytanie dotyczyło wskazania różnic między Radą Europejską a Radą Unii Europejskiej, Buda miał na to odpowiedzieć po angielsku. Jak mu poszło?

Waldemar Buda mówi po angielsku

Swoją wypowiedź zaczął faktycznie po angielsku, ale szybko przeszedł na język polski. Tu Warzecha mu przerwał i zapytał, czy w takim razie będzie w kuluarach Parlamentu Europejskiego załatwiać polskie sprawy. Polityk PiS przyznał, że zna angielski na poziomie komunikacyjnym i sobie poradzi: - Natomiast, proszę pamiętać, że nawet gdyby to po polsku tłumaczyć, pytać kandydatów, żeby zrozumieli procedurę uchwałodawczą w Parlamencie Europejskim, to nie każdy potrafiłby to opowiedzieć - dodał Waldemar Buda.

