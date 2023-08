Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziennikarka rozgryzła Tuska i Kołodziejczaka? To dlatego współpracują

18:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W „Expressie Biedrzyckiej. Wybory 2023” pojawiła się dziennikarka Eliza Michalik, która oceniła dołączenie lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka do KO. - Michał Kołodziejczak jako polityk to jest zagadka dla nas wszystkich, bo nie zaistniał w polityce na wielką skalę […]. Donald Tusk […] wziął po prostu polityka, który ma głosy na wsi. Są już informacje, które pokazują, że stworzenie koalicji z Agrounią daje KO dwa razy tyle głosów na wsi, co bez niej – stwierdziła.