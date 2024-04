Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dyskusja o aborcji w Sejmie. Ministra Kotula o projekcie Hołowni

W czwartek 11 kwietnia w Sejmie odbyła się dyskusja na temat projektów związanych z aborcją w Polsce. Dwa z nich złożyła Lewica, a po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga - PSL i Polska 2050. Projekty prawa aborcyjnego mają na celu legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży na życzenie czy niekaranie osób, które pomogły w dokonaniu przerwania ciąży. Ugrupowanie marszałka Szymona Hołowni chce by o legalizacji aborcji zadecydowało ogólnopolskie referendum. Zobaczcie, co o dzisiejszej debacie sądzą aktywistki oraz ministra Katarzyna Kotula