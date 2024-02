i Autor: Marcin Wziontek/ Super Express, Marcin Smulczyński/ Super Express

Awantura w koalicji rządzącej!

Donald Tusk osobiście nakazał zwolnienie córki Róży Thun!

Córka jednej z najbardziej popularnych europosłanek - Róży Thun - dostała pracę w instytucji podległej Ministerstwu Cyfryzacji. Mimo że ma do tej roli odpowiednie kompetencje i wykształcenie – gdy tylko informacja o jej zatrudnieniu dotarła do Donalda Tuska – osobiście nakazał ministrowi Krzysztofowi Gawkowskiemu natychmiast ją zwolnić. Premier ma obawiać się publicznych oskarżeń o nepotyzm, jednak jego decyzja doprowadziła do sporego spięcia w koalicji rządowej.