Debata wyborcza w TVP. Pojawi się Donald Tusk. Wiemy, kogo wystawi PiS! Zaskoczenie?

Tusk rzucił wyzwanie Kaczyńskiemu

"Debata Wyborcza 2023" ma odbyć się w poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Udział w debacie w TVP zapowiedział w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. – Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji – powiedział Tusk.

Do TVP przyjdzie Morawiecki?

Kaczyński odpowiedział mu publicznie na konwencji w Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie). – Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie co wybrać, czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego, człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę - odpowiedział Tuskowi prezes PiS.

Udział w debacie TVP zapowiedzieli też: Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców. A kto będzie reprezentował PiS? Według doniesień mediów, reprezentantem partii rządzącej będzie premier Mateusz Morawiecki.

Debata odbędzie się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384. Poprowadzą ją: Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.

