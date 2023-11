Człowiek Dudy atakuje. "Nie są gotowi"

Mateusz Morawiecki dostał szansę sformowania rządu, ale liczby są dla PiS nieubłagane - to opozycja ma większość w Sejmie i to Donald Tusk utworzy nowy rząd. Wszystko wskazuje na to, że połączone siły KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy przejmą władzę przy tzw. drugim kroku, kiedy to Sejm wybiera szefa rządu. Jednak zdaniem Marcina Mastalerka, opozycja wciąż jest daleko od dogadania się. - Widać że są nieprzygotowani i niegotowi. Nie mają umowy koalicyjnej, nie mają uzgodnione, kto będzie marszałkiem, nie mają podziału pomiędzy siebie ministerstw i obserwowałem to jako po prostu rytualne oburzanie się, ale tak naprawdę nie są w mojej opinii gotowi - ocenił bliski współpracownik prezydenta w TVP Info.

Andrzej Duda poza wskazaniem Mateusza Morawieckiego na premiera, zdecydował, że marszałkiem seniorem będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To ten polityk poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu, które zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 13 listopada. To prawdopodobnie wtedy dowiemy się, jaką liczbą posłów może dysponować Mateusz Morawiecki oraz kto poprze ewentualny rząd PiS.

