Czas pokoju się kończy? Szef MON: „Polska musi być gotowa na każdy scenariusz”

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Władysław Kosiniak-Kamysz: „Polska musi być gotowa na każdy scenariusz”

Rząd zapowiedział utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony, który ma przeznaczyć 30 miliardów złotych na modernizację sił zbrojnych, budowę schronów i rozwój zaawansowanych technologii wojskowych. Szef MON jednoznacznie ocenił, że Polska stoi przed wyzwaniami, które wymagają natychmiastowych działań w zakresie obronności.

– Polska musi być gotowa na każdy scenariusz. Polska musi się zbroić, musi zwiększać swój potencjał przemysłu zbrojeniowego, budować siłę i odporność społeczną – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Giertych triumfuje: „Matecki za kratami”. Ma nadzieję, że już nie wyjdzie w tej dekadzie

Minister wskazał, że rząd opiera strategię bezpieczeństwa na trzech filarach:

Odstraszanie Rosji i trzymanie jej jak najdalej od granic Polski

Zacieśnianie współpracy w ramach NATO i sojuszu transatlantyckiego

Wzmacnianie europejskich zdolności obronnych, zwłaszcza na wschodniej flance

– Europa się obudziła i chce się zbroić, bo widzi zagrożenia. My, jako Polska, dobrze wiemy, z kim mamy do czynienia. Bardzo dobrze rozumieją to kraje bałtyckie, Skandynawia i państwa wschodniej flanki NATO. To są nasi kluczowi partnerzy – dodał.

30 miliardów złotych na wzmocnienie obronności

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że rząd przeznaczy 30 miliardów złotych na Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony, wydzielając je z funduszu odporności Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przeznaczone na kluczowe inwestycje:

Modernizację polskiego przemysłu zbrojeniowego

Budowę nowoczesnych schronów i wzmocnienie obrony cywilnej

Rozwój nowoczesnych technologii wojskowych

Inwestycje w technologie podwójnego zastosowania – zarówno w czasie pokoju, jak i wojny

– To nie są tylko deklaracje. Realne pieniądze popłyną do przemysłu obronnego i całego ekosystemu bezpieczeństwa – zapewnił Hołownia.

Polityczne porozumienie w Sejmie?

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że kwestia bezpieczeństwa powinna łączyć wszystkie siły polityczne.

– To nie jest sprawa jednej partii, ale polskiej racji stanu. Liczę na to, że w Sejmie zapanuje zdrowy rozsądek i znajdzie się ponadpartyjne porozumienie – stwierdził szef MON.

Premier Donald Tusk ma przedstawić w Sejmie szczegółowe informacje na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz działań, które Polska podejmie, by zabezpieczyć swoje granice i społeczeństwo.

Poniżej galeria zdjęć: Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną.

Autor: