Niepokojące

Co sie dzieje z Markiem Kuchcińskim?! Milczy od kiedy został szefem KPRM...

KALA 5:00

Marek Kuchciński (68 l.) to jeden z najważniejszych polityków PiS. Poseł na Sejm od 2001 roku, wicemarszałek i marszałek Sejmu, a obecnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety od dłuższego czasu wyborcom nie dane jest usłyszeć go na sejmowej mównicy. To jeden z dwóch posłów tej kadencji, który na swoim koncie ma zero wystąpień sejmowych!