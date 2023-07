Przeglądu zakupów biura poselskiego ministra Andrzeja Adamczyka dokonał "Fakt". Gazeta sprawdziła, co zostało zakupione przez biuro poselskie w 2022 roku. I o ile nie dziwią takie pozycje ze spisu jak: szafka, słuchawki czy monitor, to już pozycja: YANOSIK GTR wywoła zdziwienie, bo wspomniany YANOSIK GTR to urządzenie, z którego korzystają kierowcy. Jest komunikatorem drogowym, pozwalającym na otrzymywanie oraz wysyłanie informacji o rozmaitych zdarzeniach drogowych, takich jak nieoznakowane patrole policji, fotoradary czy też wypadki. Poprzez korzystanie z niego kierowcy mogą sprytnie omijać miejsca z fotoradarami, za które odpowiada Ministerstwo Infrastruktury kierowane przez Adamczyka. Wspomniany YANOSI GTR może być zainstalowanie w smartfonie jako aplikacja albo zostać zainstalowane w aucie jako osobne urządzenie. To zakupione przez biuro poselskie Adamczyka kosztowało ponad 1400 zł, a dokładnie 1411 zł.

