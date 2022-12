i Autor: Konrad Smoleński/Fundacja Rozwoju Kinematografii Centrum Pomocy Puławska 20. Uchodźcy czekają godzinami przed sklepem z darmowymi produktami

Chcemy nadal pomagać Ukrainie. Nie ma zgody na udział w wojnie polskich żołnierzy

Po tragedii, do której doszło w Przewodowie można było zakładać, że poparcie dla pomocy dla walczącej Ukrainy może się zmniejszyć. Sondaż „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM pokazuje, że 70 proc. Polaków nie uważa, by to, do czego doszło w przygranicznej wsi miało negatywnie wpłynąć na polsko-ukraińskie relacje. Czy Polacy nadal nie będą szczędzić grosza na pomoc dla Ukrainy? Czas pokaże.