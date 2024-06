Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 19.06.2024

Buńczuczne słowa Marka Suskiego: "Za rządów PiS Niemcy nie odważyliby się na coś takiego"

JP 10:36

Marek Suski komentuje historię z niemieckim radiowozem. Pytany, czy rozmowa Donalda Tuska z Olafem Scholzem zamyka tę sprawę, zaprzecza. - Może proponował im zwrot za paliwo. Gdyby to było Prawo i Sprawiedliwość to Niemcy by się nie ośmielili takich rzeczy robić, a teraz po prostu sprawdzają ile mogą sobie pozwolić z Tuskiem - mówł polityk PiS w Sednie Sprawy.