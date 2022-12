Brat Sekielskiego nie ukrywa, że ma kłopot. To uzależnienie od cukru

Marek Sekielski, czyli brat Tomasza Sekielskiego był niedawno gościem programu "Miasto Kobiet", czyli audycji prowadzonej m.in. przez Aleksandrę Kwaśniewską. Dziennikarz szczerze opowiedział o sobie i swoich sprawach. Przyznał się, do tego, iż ma kłopoty z uzależnieniem. Chodzi o... cukier! Wiele osób może być zaskoczonych tym wyznaniem, bo mało kiedy hasło uzależnienie kojarzy się z cukrem. Jednak faktycznie, może być tak, że osoby spożywające zbyt dużo tej substancji, w końcu wpadają w kłopot. A nie trzeba wyjaśniać, że cukier jest niemal w większość produktów spożywczych, a już zdecydowanie pojawia się w żywności przetworzonej. - Nie mam wątpliwości, że moje relacje z jedzeniem są zaburzone od dłuższego czasu. To się zaczęło, kiedy odstawiłem alkohol. Ta relacja z jedzeniem była wywołana tym, że będąc jeszcze w czynnym uzależnieniu, przytyłem bardzo, później zacząłem się odchudzać i wpadłem w ortoreksję - powiedział otwarcie Marek Sekielski. Dziennikarz przyznał wprost: "cukier był łatwym zamiennikiem alkoholu, bo to substancja, która daje strzał dopaminowy, krótkotrwałą przyjemność".

Marek Sekielski postanowił pójść na terapię. Musi walczyć

Marek Sekielski nie ukrywał w czasie rozmowy, że szczególnie wieczorem miał problem, by powstrzymać się od jedzenia: - To się zaczęło z pięć, sześć lat temu i narastało z czasem. To było zjedzenie nie dwóch ciastek, tylko paczki. Potrzebowałem coraz więcej i więcej cukru. Czasami działało to jak schemat i byłem nawet poza tym wszystkim, poza kontaktem z samym sobą. Wieczorem musiałem iść do sklepu. Za dziesięć minut zamykali ostatni i biegłem do niego jak po flaszkę, żeby sobie kupić paczkę ciastek czy pudełko lodów. Zawsze miałem zapas na wieczór. Na ogół zjadałem wszystko, co miałem. Problem tak się nasilił, że Sekielski postanowił iść na terapię. Sam zrozumiał, że ma problem i musi go rozwiązać.

