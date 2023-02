Beata Szydło zapytana o start w wyborach 2023. Wiła się jak piskorz!

Beata Szydło wystartuje w wyborach 2023. Była premier chce wspierać PiS

Beata Szydło stała za sukcesem PiS w 2015 roku, najpierw jako szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, a potem jako jedna z głównych twarzy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. W 2019 roku z rekordowym wprost wynikiem dostała się do Parlamentu Europejskiego. Szydło jest europosłanką, ale wielu wyborców chciałoby, żeby wróciła do krajowej polityki i tu się realizowała. W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w programie "Sedno Sprawy" była premier Beata Szydło została zapytana o to, czy planuje wystartować w jesiennych wyborach 2023, czyli wyborach do Sejmu i Senatu. Nie odpowiedziała wprost, ale przyznała, że będzie wpierała Prawa i Sprawiedliwości:

- Na pewno wszyscy członkowie PiS i wszyscy politycy PiS będziemy mocno zaangażowani w kampanię wyborczą, i zrobimy wszystko, by wygrać. Dla mnie to podstawowe, by moje ugrupowanie zwyciężyło w tych wyborach. W tej chwili pełnie mandat europosła. Uważam, że tu w PE wiele ważnych spraw się dzieje i w tej chwili koncentruję się na tej pracy, ale wszyscy na pewno będziemy zaangażowani w kampanie i będziemy wspierać naszą partię, bo to zwycięstwo jest niezwykle istotne. Ale wszyscy będziemy zaangażowani w kampanię i będziemy wspierać partie - podkreśliła Szydło.

Dodała jednak, że czas na konkrety jeszcze przed nami: - Czas na dyskusje na temat tego jaki będzie kształt list czy będziemy na tych listach wspólnie z naszymi koalicjantami, ja mam ogromną nadzieję, że tak się stanie, kto będzie startował to jeszcze przed nami i to będą decyzje, które będą zapadały oczywiście przede wszystkim z kierownictwie partii a tak jak powiedziałem w tej chwili ja koncentruję się w tym momencie na pracy tutaj bo naprawdę bardzo dużo ważnych spraw dla Polski się tutaj dzieje a wiemy jakie jest nastawienie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego więc naprawdę mamy tutaj wiele wyzwań.

Dopytana o to, czy jest gotowa wystartować, by osiągnąć zwycięstwo? - Tak jak powiedziałam te decyzje jeszcze przed nami, natomiast na pewno jestem gotowa i będę to robić z całym zaangażowaniem i wspierać Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych - podkreśliła europosłanka.

