Bardzo poważne problemy Ziobry ze zdrowiem. To dlatego nie było go w Sejmie

Pierwsze komentarze po expose Tuska: Wie, po co tam jest

Po wyborach, do których doszło 15 października, dopiero 11 grudnia rząd, który ma większość w Sejmie, mógł zostać zaprezentowany. Parlament wskazał, że premierem będzie Donald Tusk, który kolejnego dnia wygłosił expose. Jednak zanim do tego doszło, swoje przemówienie wygłosił Mateusz Morawiecki i zgłosił wniosek o wotum zaufania. Ostatecznie rząd Prawa i Sprawiedliwości upadł, ale uwagę zwrócił fakt, że wśród posłów zabrakło Zbigniewa Ziobry. Jak się okazuje, były minister sprawiedliwości ma bardzo poważne kłopoty ze zdrowiem. - Wedle naszych informacji stan zdrowia Zbigniewa Ziobry może go wyłączyć z aktywności publicznej, a na pewno ją mocno ograniczy, nawet na miesiące - czytamy na gazeta.pl. 12 w Sejmie swoje expose wygłosił Donald Tusk. Na godzinę 19 zaplanowano wotum zaufania, wcześniej nowy premier przedstawił skład nowej Rady Ministrów.

- Polska jest i będzie silnym ogniwem NATO; odzyska pozycję lidera w UE, weźmiemy udział w ochronie granic Unii - zapowiedział w expose premier Donald Tusk. Wprowadzimy 30 proc. podwyżkę dla nauczycieli, 20 proc. dla strefy budżetowej; przeprowadzimy błyskawiczny audyt w spółkach Skarbu Państwa - mówił nowy szef rządu w Sejmie.

