Zapraszamy do oglądania!

To koniec

To Suwerenna Polska chciała startu Roberta Bąkiewicza

Kim jest Anna Pieczarka, "jedynka" PiS w Tarnowie? Cztery lata temu odniosła sukces wyborczy

Anna Pieczarka ma 46 lat, a z wykształcenia jest ekonomistką. Urodziła się w Łodzi, ale szybko przeniosła się do Małopolski, gdzie ukończyła Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie, tam też była wicemarszałkiem tego województwa.

W poprzednich wyborach parlamentarnych zdobyła spektakularny wynik ponad 75 tysiąca głosów. Niewykluczone, że i tym razem uda się jej zdobyć przychylność wyborców. W końcu od lat jest związana z Tarnowem i można oczekiwać, że dobrze zna problemy mieszkańców.

Warto przypomnieć, że Anna Pieczarka w lutym 2022 roku przepraszała Polaków za zamieszanie, jakie powstało po wprowadzeniu Polskiego Ładu. - Jesteśmy po bardzo trudnej reformie, którą wniósł Polski Ład, wiemy, że nie do końca tam było poukładane tak jakbyśmy chcieli. Za co też serdecznie przepraszamy wszystkich Polaków – mówiła wówczas w radiu RDN Małopolska.

Innym razem krytycznie oceniła reformę mieszkaniową, nazywając ją największym błędem PiS. - Tu były błędy. Prezes o tym też mówi. Reforma mieszkaniowa nie do końca nam wyszła. Pod Tarnowem w Zakliczynie się jednak udało. Dwa bloki są. Nie do końca jednak wszystko tu było zrobione. O tym trzeba mówić, trzeba to poprawić – stwierdziła w radiu Kraków.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej