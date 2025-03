Anna Maria Żukowska o sprawie Andrzeja Szejny. "Powinien pójść na terapię"

Anna Maria Żukowska pojawiła się w Radiu Zet, gdzie była pytana między innymi o sprawę Andrzeja Szejny. Warto przypomnieć, że post o wiceszefie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zamieszczony na Twitterze przez Beatę Maciejewską z Nowej Lewicy, wywołał wiele emocji.

- Tak to jest obrzydliwa sprawa. Szejna ciągle chodził pijany i większość posłów oraz pracowników Klubu Parlamentarnego Lewicy o tym wiedziała. Kiedyś nie przyszedł na ważne głosowania, bo nie był w stanie. Dostał potem "bana" na chodzenie do mediów. Nigdy nie widziałam Szejny za kierownicą. Raz jechaliśmy do niego do okręgu. W umówione miejsce przywiózł go kierowca klubu parlamentarnego. Zanim wsiadł do mojego auta zniknął na kilka minut w toalecie stacji benzynowej - napisała.

Sam zainteresowany wydał oświadczenie, w którym przyznal, ze zmierzył się z problemem choroby alkoholowej, a dzięki wsparciu bliskich i pomocy lekarzy odzyskał kontrolę nad swoim życiem. Teraz sprawę skomentowała Anna Maria Żukowska.

Anna Maria Żukowska o sprawie Andrzeja Szejny

Polityczka skomentowała cała sprawę, w tym post samego zainteresowanego, w którym sam odniósł się do swoich problemów z alkoholem.

- Myślę, że tu jest jasny komunikat, że podjął terapię i jego choroba należy do przeszłości, choć wiemy, że choruje się cale życie, ale że etap aktywnej fazy choroby ma za sobą - stwierdziła szefowa klubu Lewicy. - Podejrzewaliśmy, że może to się zdarza zbyt często, że może powinien pójść na terapię - dodała.

Anna Maria Żukowska odniosła się także o ABW. Jak stwierdziła, oświadcza się odbycie terapii i sam fakt cierpienia na chorobę alkoholową pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przywołała także przykład Martina Schulza, która także zmaga się z alkoholizmem . W jego przypadku choroba od wielu lat jest w fazie nieaktywnej, a sam polityk miał pełną wiedzę na temat bezpieczeństwa Unii Europejski.

- Nie sądzę, by była to wiedza jakkolwiek zagrożona. Czekam na decyzję ABW, czy tu się coś zmieni, czy nie, nie będę kwestionowała, jeśli dojdzie tutaj - skwitowała.

