Andrzej Duda bezlitosny dla Donalda Tuska! „To wstyd”

Andrzej Duda nie tylko wręczył odznaczenia, ale też zabrał głos. W swoim przemówieniu mówił o tym, jak istotny jest raport.

- Dziękuję za udział w realizacji tego dzieła, które stanowi z całą pewnością element wypełniania polskiej racji stanu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zrealizowaliście państwo wielką pracę. Dzieło, które wspólnie państwo przygotowaliście, śmiało można powiedzieć, jest monumentalne, jeśli weźmie się pod uwagę jego rozmiary. Nie da się przecenić jego wartości historycznej, nie da się przecenić także jego wartości politycznej, również i na przyszłość. Jestem za to ogromnie wdzięczny – mówił.

Podkreślił, że jako stratę należy rozumieć także to, że w wyniku zniszczeń Polska była cofnięta w rozwoju i „wszystko co moglibyśmy mieć gdyby nie napaść niemiecka, ale nie mieliśmy”. Prezydent poruszył także sprawę reparacji wojennych. Nawiązał do wypowiedzi Donalda Tuska, który stwierdził, że w sensie prawnym, formalnym i międzynarodowym ta kwestia została rozwiązana lata temu.

- Nie wiem, na jakiej podstawie to powiedział. Bo w istocie dzisiaj jest to kwestia sporu pomiędzy kilkoma krajami a Niemcami, którzy, co oczywiste, chronią się, aby nikomu za nic nie zapłacić. To wstyd, że premier dzisiaj wybrany w demokratycznych wyborach pozwala sobie na takie stwierdzenie". - Sprawa nie została załatwiona i sprawa nie jest zamknięta – stwierdził Andrzej Duda.

Donald Tusk odniósł się do słów prezydenta uznając, że Niemcy „mają coś do zrobienia”. - To jest zawsze dobry temat do poważniej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy będę szukał z kanclerzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią fatum, które będzie ciążyło nad naszymi relacjami – stwierdził premier.

