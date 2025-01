Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ

Adam Traczyk: Trzaskowski będzie budował dystans między sobą a rządem

Adam Traczyk, politolog More in Common Polska, uważa, że przed Andrzej Domańskim bardzo trudna decyzja dotycząca subwencji dla PiS. Ekspert odniósł się również do wyborów prezydenckich oraz ocenił kandydaturę Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. - Trzaskowski będzie budował dystans między sobą a rządem - ocenił.