Abp Polak ujawnia, czego potrzebuje papież

W trudnym doświadczeniu choroby Papież Franciszek wciąż potrzebuje naszej modlitwy i duchowego wsparcia. Prośmy dobrego Boga o potrzebne siły i łaskę zdrowia dla Ojca Świętego. Od kilku dni o godzinie 21.00wierni gromadzą się na Placu Świętego Piotra w Rzymie, by na różańcu wspólnie modlić się za Piotra naszych czasów. Zachęcam, by przyłączyć się do tej modlitwy różańcowej w naszych domach, wspólnotach i parafiach. Niech to pełne wiary wołanie do Boga wspomoże naszego Ojca Świętego, aby jak najszybciej wrócił do pełni sił i nadal prowadził Kościół Chrystusowy. Niech Maryja, Matka Kościoła, otoczy Papieża Franciszka matczynym płaszczem, niech wyprasza ulgę w cierpieniu i umocnienie.