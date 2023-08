Abp Jędraszewski naprawdę nazwał tak kobiety. Wiele z nich może się wściec

Kto by się spodziewał?

Michał Kołodziejczak wyznał, co go łączyło z Kornelem Morawieckim. „Byłem u niego w szpitalu”

Kto by się spodziewał?

To, co zrobił Sławomir Mentzen, wywołało burzę. Przegięcie?

dotykających milionów Polek i Polaków. Ostatnio postanowił powiedzieć o macierzyństwie w nawiązaniu do Wniebowziętej Matki Dziewicy i zachęcał do czerpania wzorów z Matki Boskiej.

- Modlimy się za wszystkie niewiasty, by wpatrzone we wzór Wniebowziętej Matki Dziewicy umiały ukochać swoje dziecko od samego jego poczęcia i towarzyszyć mu, i prosić Kościół, aby On pomagał temu dziecku wzrastać w wierze, nadziei i miłości – mówił.

Metropolita krakowski opowiedział o święcie Wniebowzięcia Matki Boskiej, a następnie odniósł się do wpisu polskiej wieloboistki Adrianny Sułek, która na Instagramie ogłosiła, że nie pojawi się na mistrzostwach świata w lekkoatletyce z powodu ciąży.

- Przyjęcie nowego życia w sobie, stanie się komnatą dla dziecka, to błogosławieństwo, na które każda matka w tym momencie już zasługuje, musi budzić we wszystkich ludziach, zwłaszcza wierzących, największy szacunek, wdzięczność i cześć – stwierdził arcybiskup Marek Jędraszewski.

Określenie kobiety „komnatą dla dziecka” na pewno nie spodoba się wielu kobietom, które cenią swoją niezależność i podmiotowość nawet w czasie ciąży. Panie uczestniczące na przykład w Strajku Kobiet mogą być wręcz wściekłe.

Quiz o Tadeuszu Rydzyku. Komplet punktów tylko dla znawców ojca dyrektora Pytanie 1 z 15 Do jakiego zakonu należy ojciec Tadeusz Rydzyk? jezuitów redemptorystów paulinów Dalej