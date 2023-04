Abp Jędraszewski grzmi jak nigdy. "Duchowe karły"

Robert Winnicki zarabia ok. 17 tys. zł, a poluje na promocje w Biedronce. Zobacz, ile kosztują przygotowania polityków do Wielkanocy

Wielki Tydzień to dla katolików najważniejszy czas w Kościele. Co roku Wielkie Dni są uroczystym upamiętnieniem skazania i męki Chrystusa. Szczególnie słynna jest Męka Pańska, którą można zobaczyć w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku, mimo niesprzyjającej pogody, w wielkopiątkowych uroczystościach wzięło udział około 65 tysięcy wiernych. Swoje słowa do zgromadzonych skierował arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak przystało na duchownego, kazanie miało swój bardzo polityczny wymiar. - Częstokroć wobec najrozmaitszych nacisków i presji, (…) w obliczu różnych "ulic i zagranic", ci, którzy z racji pełnionych przez siebie w społeczeństwie ról i urzędów są odpowiedzialni za strzeżenie tych wartości, powielają postawę Piłata. Uciekają od osobistej odpowiedzialności, a przez to – od autentycznej wolności. Mając zazwyczaj na ustach najprzeróżniejsze frazesy o wolności, okazują się duchowymi karłami - mówił kapłan.

Jędraszewski o reportażu o Janie Pawle II

Arcybiskup Marek Jędraszewski odniósł się również do reportażu TVN24 o Janie Pawle II. Jego zdaniem to "próba zohydzenia Polakom postaci papieża". Duchowny wspomniał również o tym, że w rocznicę śmierci papieża jego wiele pomników w Polsce zostało zdewastowanych. Dostało się również Tomaszowi Grodzkiemu, który nie wprowadził pod obrady Senatu głosowania nad uchwałą ws. obrony Jana Pawła II. Zdaniem Jędraszewskiego, zachowanie marszałka Senatu to "piłatowe gesty".

„LGBT to ludzie”. Protest przeciwko słowom abp. Marka Jędraszewskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.