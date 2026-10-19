Zbigniew Ziobro bezlitośnie o Donaldzie Tusku: "Niemiecki oszuście"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro skrytykował premiera Donalda Tuska po jego deklaracjach dotyczących twardego stanowiska Polski wobec nielegalnej migracji, złożonych po szczycie Rady Europejskiej.

Zbigniew Ziobro oskarżył Donalda Tuska o współodpowiedzialność za europejski kryzys migracyjny oraz o "sprzedaż suwerenności kraju".

Premier Tusk zadeklarował, że Polska nie powtórzy błędów innych państw w kwestii migracji i nie będzie za nie płacić, co było reakcją na dyskusje o migracji podczas szczytu UE, gdzie Polska prezentowała twardą politykę azylową.

Po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej, premier Donald Tusk zamieścił na platformie X wpis, w którym przedstawił stanowisko rządu. Stwierdził, że Polska nie zamierza powielać błędów popełnionych przez inne kraje europejskie w kontekście migracji, ani ponosić kosztów z nimi związanych. Szczyt w Brukseli, który odbywał się w dniach 15-16 października, miał kwestie migracyjne jako jeden z priorytetów. Premier Tusk wcześniej sygnalizował, że zdecydowana polityka Polski w zakresie azylu i ochrony granic spotyka się z rosnącym poparciem wśród niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Reakcja Zbigniewa Ziobry

Na wpis premiera Donalda Tuska natychmiast zareagował Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości w swoim oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, skierował pod adresem szefa rządu poważne zarzuty. Ziobro oskarżył Tuska o współodpowiedzialność za wywołanie kryzysu migracyjnego w Europie, wskazując na jego wcześniejszą współpracę z byłą kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Dodał również, że Tusk "sprzedał suwerwerenność kraju".

- Przecież to Ty razem ze swoją panią Angelą Merkel sprowadziliście do Europy armię obcych z Afryki. Przecież to Ty ze swoją europejską partią ludową wspierałeś utopijną politykę multi-kulti. To Ty ze swoimi politykami mówiłeś o ubogacaniu Europy przez hordy obcych kulturowo najeźdźców. To Ty namawiałeś Polaków, żeby nie głosowali w referendum dotyczącym sprowadzenia migrantów. I to Twoja partia głosowała przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią. Więc teraz niemiecki oszuście nie udawaj bojownika o suwerenność Polski, bo ją już dawno sprzedałeś - napisał były minister sprawiedliwości.

Warto przypomnieć, że krytyka polityki migracyjnej, łączącej się z nazwiskiem Angeli Merkel oraz działaniami Donalda Tuska zarówno w roli premiera Polski, jak i przewodniczącego Rady Europejskiej, jest stałym elementem retoryki Zbigniewa Ziobry. Od wielu lat zarzucał on Tuskowi faworyzowanie interesów niemieckich kosztem polskich, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii relokacji migrantów oraz podejścia do ochrony wschodniej granicy.

Opinia Krzysztofa Bosaka

Deklaracje Donalda Tuska wywołały również odzew wśród innych polityków opozycji. Poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji zwrócił uwagę na inne aspekty polityki migracyjnej, podkreślając istniejące problemy z efektywnością deportacji oraz brakiem odpowiednich umów readmisyjnych, które są kluczowe dla zarządzania przepływami migracyjnymi.

- Dużej części nielegalnych imigrantów Polska nie deportuje bo nie ma zawartych umów readmisyjnych z ich krajami. Mimo to MSZ nadal wydaje wizy imigrantom z tych krajów. Nasza poprawka by tego nie robić została odrzucona w Sejmie. Nasze państwo nie sprawdza także czy są karani. Także w tej sprawie odrzuciliście naszą poprawkę. Umowy readmisyjne nie są negocjowane - napisał.

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