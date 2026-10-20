Wielkie zmiany w 800 plus! Donald Tusk ogłosił

Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w programie 800 plus, mające na celu uproszczenie procedury ubiegania się o świadczenie.

Główna zmiana to wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do 800 plus, eliminującego potrzebę corocznego składania wniosków przez rodziców.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 czerwca 2027 roku, wraz z początkiem okresu świadczeniowego 2027-2028.

Rząd szykuje zmiany dotyczące programu 800 plus. Ogłosił je sam premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzenie rządu:

- Co ważne dla wszystkich rodziców, którzy o 800 plus wystąpili lub będą występowali. Do tej pory co roku trzeba było składać ponowne wnioski i to był stres, niepotrzebny obowiązek urzędniczy [...]. W tej chwili upraszczamy radykalnie tę procedurę i wystarczy ten jeden, pierwszy wniosek po narodzinach dziecka - zapowiedział premier Tusk.

Rada Ministrów zajmie się m.in. nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Nowela ma charakter deregulacyjny i zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania nowych wniosków przez rodziców lub opiekunów dzieci. To wielkie ułatwienie dla wszystkich rodziców.

Co ważne, pozostawiona zostanie możliwość modyfikacji danych przekazanych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Jeśli nie nastąpi modyfikacja, to prawo będzie automatycznie ustalane na podstawie przedstawionych wcześniej danych. Projekt zakłada też pozostawienie wnioskowania o 800 plus, np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.

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