Tusk chce Domańskiego na wicepremiera. Zapowiedział złożenie wniosku

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-20 19:13

Donald Tusk zapowiedział, że złoży wniosek o powołanie Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Deklaracja padła podczas sejmowej debaty nad wotum nieufności dla ministra finansów i gospodarki. PiS chce jego odwołania, a szef rządu proponuje mu awans.

Premier Donald Tusk oraz obok minister Andrzej Domański. O awansie w rządzie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marcin Wziontek / Super Express; Jaskółka Paweł / Super Express Donald Tusk w błękitnej koszuli i marynarce, oraz Andrzej Domański w garniturze i krawacie. Zdjęcie ilustruje temat systemu kaucyjnego i kwestii opodatkowania zwrotu butelek, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Andrzej Domański ma zostać kandydatem na wicepremiera. Donald Tusk zapowiedział w Sejmie złożenie wniosku o powołanie ministra finansów i gospodarki na tę funkcję. Premier ogłosił swoją decyzję podczas debaty nad wnioskiem PiS o odwołanie szefa resortu.

Zapowiedź nie jest jeszcze nominacją. Domański pozostaje ministrem finansów i gospodarki.

Domański odpowiada PiS. „Wciąż spłacamy wasze długi”

Zabierając głos w debacie, Domański odpierał zarzuty opozycji dotyczące stanu finansów publicznych. Przekonywał, że w 2023 roku gospodarka miała „zerowy wzrost gospodarczy”, luka VAT sięgała 15 proc., a średnioroczna inflacja wyniosła 11 proc.

– Wciąż spłacamy wasze długi, wasze zobowiązania i wasze kartonowe czeki – zarzucał politykom PiS.

Minister wskazywał, że obecnie wzrost gospodarczy sięga 4 proc., a Polska należy do najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej.

Minister przyznaje: są wyzwania związane z deficytem

Domański zapewnił jednocześnie, że rząd dostrzega potrzebę poprawy kondycji finansów państwa.

– Widzimy wyzwania związane z deficytem budżetowym. Wiemy, że w kolejnych latach musimy konsekwentnie wzmacniać finanse państwa, ale patrzymy na nie z szerszej perspektywy – powiedział.

Podkreślił, że wojna za polską granicą wymaga modernizacji armii, na którą rząd zapewni pieniądze. Wskazał także na potrzeby inwestycyjne w energetyce, infrastrukturze i nowoczesnym przemyśle.

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