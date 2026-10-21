Tusk chce, by Andrzej Domański został wicepremierem. Decyzja należy do prezydenta

20 października 2026 r. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego

Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta o powołanie Domańskiego na wicepremiera

Rząd uzasadnia zwiększone zadłużenie wydatkami na obronność, zdrowie oraz inwestycje

We wrześniu 2026 r. agencja Moody’s obniżyła rating Polski, wskazując na pogorszenie stanu finansów publicznych

Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Domańskiego

20 października 2026 r. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Przeciw jego odwołaniu głosowało 234 posłów, a za odwołaniem opowiedziało się 204.

Po głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie Domańskiego na wicepremiera. O nominacji zdecyduje prezydent.

Rząd stawia na bezpieczeństwo mimo rosnącego długu

Jakub Stefaniak, wiceszef KPRM, ocenił w „Expressie Biedrzyckiej”, że nominacja podkreśli rangę ministra odpowiedzialnego za finanse i gospodarkę. Jego zdaniem znaczenie tej funkcji rośnie w czasie napięć geopolitycznych i rosnących kosztów obronności.

Stefaniak przekonywał, że rząd świadomie godzi się na większe zadłużenie, by finansować zbrojenia, wzmacniać bezpieczeństwo państwa i inwestować w kraju, także w przemysł obronny. Wymieniał również wydatki na ochronę zdrowia, infrastrukturę i energetykę, a także utrzymanie świadczeń społecznych.

Stefaniak zarzucał rządom PiS przenoszenie części wydatków poza budżet. Podkreślał, że obecny rząd otwarcie mówi o trudnym stanie finansów publicznych.

Spór o dług i rating Polski

Zapowiedź nominacji pada w czasie dyskusji o stanie budżetu i rosnącym zadłużeniu. Kamila Biedrzycka zwracała uwagę, że Polska zbliża się do zapisanych w konstytucji progów zadłużenia. Opozycja krytykuje skalę zadłużania państwa przez rząd.

We wrześniu 2026 r. agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating Polski z A2 do A3. W uzasadnieniu wskazała na trwałe pogorszenie stanu finansów publicznych oraz prognozowane wysokie deficyty, sięgające około 7 proc. PKB. Perspektywę ratingu pozostawiono stabilną.

Rząd uzasadnia wzrost zadłużenia wydatkami na obronność, ochronę zdrowia i inwestycje. Stefaniak ocenił, że rząd powinien złożyć wniosek o nominację, ale o powołaniu Domańskiego na wicepremiera zdecyduje prezydent.

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