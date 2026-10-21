Tusk chce, by Andrzej Domański został wicepremierem. Decyzja należy do prezydenta

- 20 października 2026 r. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego
- Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta o powołanie Domańskiego na wicepremiera
- Rząd uzasadnia zwiększone zadłużenie wydatkami na obronność, zdrowie oraz inwestycje
- We wrześniu 2026 r. agencja Moody’s obniżyła rating Polski, wskazując na pogorszenie stanu finansów publicznych
Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Domańskiego
20 października 2026 r. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Przeciw jego odwołaniu głosowało 234 posłów, a za odwołaniem opowiedziało się 204.
Po głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie Domańskiego na wicepremiera. O nominacji zdecyduje prezydent.
Rząd stawia na bezpieczeństwo mimo rosnącego długu
Jakub Stefaniak, wiceszef KPRM, ocenił w „Expressie Biedrzyckiej”, że nominacja podkreśli rangę ministra odpowiedzialnego za finanse i gospodarkę. Jego zdaniem znaczenie tej funkcji rośnie w czasie napięć geopolitycznych i rosnących kosztów obronności.
Stefaniak przekonywał, że rząd świadomie godzi się na większe zadłużenie, by finansować zbrojenia, wzmacniać bezpieczeństwo państwa i inwestować w kraju, także w przemysł obronny. Wymieniał również wydatki na ochronę zdrowia, infrastrukturę i energetykę, a także utrzymanie świadczeń społecznych.
Stefaniak zarzucał rządom PiS przenoszenie części wydatków poza budżet. Podkreślał, że obecny rząd otwarcie mówi o trudnym stanie finansów publicznych.
Spór o dług i rating Polski
Zapowiedź nominacji pada w czasie dyskusji o stanie budżetu i rosnącym zadłużeniu. Kamila Biedrzycka zwracała uwagę, że Polska zbliża się do zapisanych w konstytucji progów zadłużenia. Opozycja krytykuje skalę zadłużania państwa przez rząd.
We wrześniu 2026 r. agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating Polski z A2 do A3. W uzasadnieniu wskazała na trwałe pogorszenie stanu finansów publicznych oraz prognozowane wysokie deficyty, sięgające około 7 proc. PKB. Perspektywę ratingu pozostawiono stabilną.
Rząd uzasadnia wzrost zadłużenia wydatkami na obronność, ochronę zdrowia i inwestycje. Stefaniak ocenił, że rząd powinien złożyć wniosek o nominację, ale o powołaniu Domańskiego na wicepremiera zdecyduje prezydent.
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