Tusk chce, by Andrzej Domański został wicepremierem. Decyzja należy do prezydenta

Redakcja se.pl
2026-10-21 12:33

Premier Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Deklarację złożył po tym, jak Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra. W programie „Express Biedrzyckiej” Jakub Stefaniak z KPRM przekonywał, że nominacja ma podkreślić znaczenie stabilnych finansów publicznych dla bezpieczeństwa państwa. Kamila Biedrzycka zwracała z kolei uwagę na trudną sytuację budżetową i obniżenie ratingu Polski.

Express biedrzyckiej | jakub stefaniak, krystian markiewicz [na żywo]
Autor: Materiały autorskie/ Wygenerowane przez AI Tusk chce, by Andrzej Domański został wicepremierem. Decyzja należy do prezydenta
  • 20 października 2026 r. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Andrzeja Domańskiego
  • Donald Tusk zapowiedział, że wystąpi do prezydenta o powołanie Domańskiego na wicepremiera
  • Rząd uzasadnia zwiększone zadłużenie wydatkami na obronność, zdrowie oraz inwestycje
  • We wrześniu 2026 r. agencja Moody’s obniżyła rating Polski, wskazując na pogorszenie stanu finansów publicznych

Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Domańskiego

20 października 2026 r. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Przeciw jego odwołaniu głosowało 234 posłów, a za odwołaniem opowiedziało się 204.

Po głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie Domańskiego na wicepremiera. O nominacji zdecyduje prezydent.

Rząd stawia na bezpieczeństwo mimo rosnącego długu

Jakub Stefaniak, wiceszef KPRM, ocenił w „Expressie Biedrzyckiej”, że nominacja podkreśli rangę ministra odpowiedzialnego za finanse i gospodarkę. Jego zdaniem znaczenie tej funkcji rośnie w czasie napięć geopolitycznych i rosnących kosztów obronności.

Stefaniak przekonywał, że rząd świadomie godzi się na większe zadłużenie, by finansować zbrojenia, wzmacniać bezpieczeństwo państwa i inwestować w kraju, także w przemysł obronny. Wymieniał również wydatki na ochronę zdrowia, infrastrukturę i energetykę, a także utrzymanie świadczeń społecznych.

Stefaniak zarzucał rządom PiS przenoszenie części wydatków poza budżet. Podkreślał, że obecny rząd otwarcie mówi o trudnym stanie finansów publicznych.

Spór o dług i rating Polski

Zapowiedź nominacji pada w czasie dyskusji o stanie budżetu i rosnącym zadłużeniu. Kamila Biedrzycka zwracała uwagę, że Polska zbliża się do zapisanych w konstytucji progów zadłużenia. Opozycja krytykuje skalę zadłużania państwa przez rząd.

We wrześniu 2026 r. agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating Polski z A2 do A3. W uzasadnieniu wskazała na trwałe pogorszenie stanu finansów publicznych oraz prognozowane wysokie deficyty, sięgające około 7 proc. PKB. Perspektywę ratingu pozostawiono stabilną.

Rząd uzasadnia wzrost zadłużenia wydatkami na obronność, ochronę zdrowia i inwestycje. Stefaniak ocenił, że rząd powinien złożyć wniosek o nominację, ale o powołaniu Domańskiego na wicepremiera zdecyduje prezydent.

O tym, i nie tylko, możesz posłuchać poniżej:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki