Tajemnice sukcesu Sławomira Mentzena: "Funkcjonuje teraz bardziej jak gwiazda rocka niż jak polityk"

Politycy PIS się wściekli

Na niespełna dwa miesiące przed wyborami Sławomir Mentzen (39 l.) wydaje się głównym kandydatem do odegrania roli czarnego konia tego wyścigu. Niektóre sondaże dają politykowi Konfederacji miejsce w drugiej turze kosztem Karola Nawrockiego (42 l.). Niemal wszystkie badania pokazują, że Mentzen ma zdecydowanie wyższe poparcie niż jego partia. Jedni jak Szymon Hołownia (49 l.) coraz ostrzej atakują Konfederatę, inni jak Rafał Trzaskowski (53 l.) i Karol Nawrocki wolą puszczać oko do jego licznego elektoratu. Uwagę komentatorów zwróciło ostatnio spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy (53 l.) z liberalnym politykiem. - W PiS niektórzy się wściekli. To jak sygnał wysłany naszym wyborcom, że na niego też można głosować – mówi anonimowo polityk największej partii opozycyjnej.

Co ciekawe Menzten wystartował jako pierwszy z prezydenckiej stawki, a siły ma ciągle tyle jakby właśnie ruszył w trasę. - Nikt nie wymyślił tego słynnego już uciekania. Tak musi się to odbywać. Po wiecu Sławek robi zdjęcia z ludźmi. Wtedy w innym mieście zaczyna się już następne spotkanie, na którym przemawiają politycy Konfederacji. Żeby zdążył na nim wystąpić musi pędzić. To naprawdę fenomen. On funkcjonuje teraz bardziej jak gwiazda rocka niż jak polityk – mówi nam jeden ze sztabowców.

Zostawili mównice, a nawet członka ekipy

Do takiego prowadzenia kampanii potrzebne są dwie ekipy, które w dwóch miastach jednocześnie organizują wiece. - Kiedy trwa jedno spotkanie kolejna ekipa rozstawia już sprzęt w innym mieście – słyszymy. A taki pospiech wymaga konkretnych ofiar. - Zdarzyło się, że zostawiliśmy gdzieś mównicę, zdarzyło się, że zapomnieliśmy o kimś z ekipy, zdarzyło się w końcu pomylić miasta – opowiada nam ze śmiechem współpracownik Mentzena. Tymczasem Artur Dziambor widzi w tym drugie dno. -Jest wrażenie, że ludzie chcą go zaczepić, a on już pędzi do innego miasta bo tam go już wyczekują. To się świetnie sprzedaje w internecie, ale tak naprawdę chodzi o to, że Sławek jest lepszy w przygotowanych wystąpieniach niż w interakcji – mówi były poseł. Dziambor uważa, że kampania jest wręcz genialna, ale jego zdaniem przeszkodzą w niej jeszcze konkretne słabości kandydata. - Problem. pojawia się wtedy gdy siada naprzeciwko kogoś kto zadaje mu trudne pytania. To nie jest Korwin, który potrafi każdego przegadać. Lepiej więc wymyślać różne sztuczki i na tym jechać w sondażach – słyszymy. Poseł zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt kampanijnej trasy. - Internet już odkrył, że wszędzie mówi dokładnie to samo. Potrafi też zapomnieć swoją kwestie i wtedy się zacina – twierdzi były Konfederata. - Absurdalne oskarżenie. Miałby mieć codziennie przygotowanych kilka zupełnie różnych przemówień? To niedorzeczne – oburza się sztabowiec Sławomira Mentzena.

Dr Maciej Chudkiewicz, politolog: Nie popełnia głupich błędów. To jeden z sukcesów Sławomira Mentzena. Bo faktycznie ciężko pracuje, jego kampania to poważna praca „u podstaw”, te słynne spotkania w miastach powiatowych, nieraz po kilka dziennie. Do tego trzeba mieć zdrowie i kondycję. Nie jest też Korwinem-Mikke co jest jednocześnie zaletą i wadą. To nie ta charyzma, polot i milion historii czy anegdot, ale także większa świadomość trzymania języka za zębami w trudnych, światopoglądowych kwestiach.

Dr Bartosz Rydliński, politolog:

Na tę chwilę jest „tym trzecim”, spełnia w pewnym sensie rolę Szymona Hołowni z 2020 roku, Pawła Kukiza z 2015 czy Grzegorza Napieralskiego z 2010. Każdy z nich miał świetny wynik, który świadczy o zmęczeniu duopolem PO-PiS. Dodatkowo na wynik Mentzena składa się ciężka praca w terenie. Kandydat Konfederacji prowadzi od wielu miesięcy objazd po Polsce małych i średnich miast. Kolejnym silnym punktem Mentzena jest jego dominacja na TikToku niezwykle popularnej platformie wśród dzisiejszych nastolatków.

Wieczorny Express: Sławomir Mentzen Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.