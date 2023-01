Wielka akcja pomocowa

Spakowali świece okopowe, powerbanki i ciepłe ubrania. Tak Polacy wiozą pomoc na Ukrainę

Wyłączyć Putina - pod taki hasłem wyruszy w piątek, 20 stycznia transport darów dla ukraińskich żołnierzy. Polacy niosący pomoc Ukrainie jadą z Białegostoku do żołnierzy w okolice Kramatorska i Malinówki. W czwartek, 19 stycznia spakowano dary dla Ukraińców do samochodu, to m.in. ciepłe ubrania, powerbanki, świece okopowe i pręty do budowy okopów. Pomoc organizuje fundacja FOTA4Climate, która włączyła się w ten sposób w międzynarodową akcję "Switch off Putin" (z ang. "wyłączyć Putina")..