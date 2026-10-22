Siemoniak ostro o decyzji Litwy. "Tak jakby Rosja zamawiała takie działania"

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2027 rokiem UPA i Romana Szuchewycza, co spotkało się ze stanowczą krytyką Polski, określoną przez Tomasza Siemoniaka jako "fatalna" i "nieakceptowalna".

Tomasz Siemoniak zdementował doniesienia o wstrzymaniu polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, podkreślając, że Polska nie planuje wycofania wsparcia militarnego z powodu kontrowersyjnej uchwały.

Polska zaapelowała do władz Ukrainy o wycofanie kontrowersyjnej uchwały, wskazując, że tego rodzaju działania "podmywają wsparcie Polski dla Ukrainy" i mogą negatywnie wpłynąć na wzajemne relacje.

Tomasz Siemoniak wyraził stanowcze potępienie uchwały lwowskiego samorządu. W programie "Graffiti" podkreślił, że inicjatywa ta jest "jeszcze gorsza niż nadawanie nazwy 'bohaterów UPA'" jednostkom wojskowym. Minister zaapelował do strony ukraińskiej o wycofanie uchwały, wskazując na negatywne konsekwencje dla wzajemnych stosunków.

- Strona ukraińska powinna zrobić wszystko, żeby taką uchwałę wycofać [...] to jeszcze gorsze niż nadawanie nazwy "bohaterów UPA" - stwierdził Tomasz Siemoniak, komentując decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej.

Roman Szuchewycz, wymieniony w uchwale, jest postacią kontrowersyjną, określaną przez polski Instytut Pamięci Narodowej jako "architekt zbrodni wołyńskiej".

Sprawa wstrzymania pomocy

W kontekście kontrowersji wokół uchwały, portal Europejska Prawda, powołując się na źródła w ukraińskim rządzie, informował o rzekomym wstrzymaniu przez Polskę dużego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Tomasz Siemoniak zdementował te doniesienia, odwołując się do oficjalnych komunikatów.

- Widziałem wypowiedź rzecznika naszego ministerstwa obrony, że nie ma mowy o żadnym wstrzymywaniu pomocy - powiedział i dodał, że opiera się na informacjach pochodzących z polskiego rządu.

Minister podkreślił, że według jego wiedzy Polska nie planuje wycofania wsparcia wojskowego dla Ukrainy z powodu wspomnianej uchwały.

Stanowisko Polski

Siemoniak określił krok lwowskiego samorządu jako "fatalny" i "nieakceptowalny". Zauważył, że podobne incydenty w przeszłości wymagały wspólnych wysiłków w celu zażegnania kryzysu. Minister wskazał, że Polska podjęła już konkretne działania, takie jak wydanie zakazu wjazdu na teren Rzeczypospolitej dla inicjatora uchwały oraz wystosowanie odpowiednich oświadczeń.

- Oczywiście te decyzje obwodowej rady są fatalne. Wyszliśmy z tego kryzysu majowego wysiłkiem, wspólną mądrością - mówię o tym nadaniu nazwy "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. Tak jakby Rosja zamawiała takie działania - ocenił. - Ważne jest, jak prezydent Zełenski i władze Ukrainy na to zareagują. [...] Myślę, że strona ukraińska powinna zrobić wszystko, żeby taką uchwałę wycofać i nie dawać takiego sygnału w fatalnym momencie. To jest jeszcze gorsze niż nadawanie nazwy "bohaterów UPA", bo tam wprost jest przywołana zbrodnicza postać Szuchewycza - dodał.

Dodał, że tego rodzaju działania "podmywają wsparcie Polski dla Ukrainy".

Rosyjskie działania hybrydowe

W dalszej części rozmowy poruszono kwestię rosyjskich działań hybrydowych wymierzonych w państwa NATO. Minister Siemoniak zwrócił uwagę na strategię Rosji polegającą na "rozmywaniu czerwonej linii" i testowaniu granic prowokacji

- W Waszyngtonie usłyszałem takie określenie, które bardzo mi się nie spodobało, ale jest dość adekwatne - gotowanie żaby. Wobec państw europejskich Rosja stosuje taką strategię, że gdy leży rosyjski dron na plaży, popatrzy się pięć sekund na telewizor [...] jesteśmy ponuro oswajani z pewnymi zdarzeniami [...] i tracimy wrażliwość na pewne rzeczy - ocenił.

Minister podkreślił konieczność przygotowania NATO na różnorodne formy wrogich działań, a nie tylko na konwencjonalny konflikt.

- Jeśli NATO będzie czekało tylko na wielką wojnę i nie będzie dostrzegało tego wszystkiego, co się dzieje, to z punktu widzenia państw członkowskich straci to sens - podsumował minister.

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