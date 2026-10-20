Sejm uchwalił dwie ustawy w sprawie aborcji. W jednym głosowaniu tylko cztery głosy różnicy

Sejm podjął przełomowe decyzje w sprawie aborcji, uchwalając dwie kluczowe ustawy, które mają zrewolucjonizować polskie prawo.

Posłowie przegłosowali częściową dekryminalizację aborcji oraz przywrócenie przesłanki ciężkiej wady płodu, jednak jeden z projektów przeszedł zaledwie czterema głosami.

Pamiętaj, że uchwalenie ustaw to dopiero początek procesu legislacyjnego – sprawdź, kiedy i w jaki sposób nowe regulacje mogą wejść w życie.

Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące aborcji. We wtorek, 20 października, posłowie poparli zmiany w odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży oraz przywrócenie przesłanki dotyczącej ciężkich wad płodu.

Obie propozycje uzyskały większość, choć wyniki głosowań wyraźnie się różniły. Przy nowelizacji Kodeksu karnego zwolenników było tylko o czterech więcej niż przeciwników.

Częściowa dekryminalizacja aborcji. 217 posłów za

Za nowelizacją Kodeksu karnego zagłosowało 217 posłów, przeciw było 213, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu.

Uchwalone rozwiązania ograniczają odpowiedzialność karną za przerwanie ciąży za zgodą kobiety. Przewidują m.in. uchylenie przepisu, na podstawie którego karana jest osoba udzielająca kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży.

Projekt złożyli posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w lipcu 2024 roku. Dotyczy on częściowej dekryminalizacji, czyli ograniczenia karalności określonych działań związanych z aborcją.

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Sejm za przywróceniem przesłanki dotyczącej ciężkiej wady płodu

Większe poparcie uzyskała druga ustawa. Za zagłosowało 233 posłów, przeciw było 203, a jeden wstrzymał się od głosu.

Propozycja ma przywrócić możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Jej celem jest odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.

Projekt przygotowała Trzecia Droga. Został złożony w lutym 2024 roku.

Zmiany po wyroku TK. Nowe przepisy jeszcze nie obowiązują

Orzeczenie TK wyeliminowało przesłankę pozwalającą na aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wyrok opublikowano w styczniu 2021 roku. Rozstrzygnięcie wywołało masowe protesty w całej Polsce.

Wtorkowe głosowania dotyczą dwóch odrębnych kwestii: odpowiedzialności karnej za działania związane z przerwaniem ciąży oraz przesłanki dopuszczającej aborcję ze względu na stan płodu.

Uchwalenie ustaw przez Sejm nie kończy procesu legislacyjnego. Sam wynik głosowań nie zmienia jeszcze obowiązujących zasad przerywania ciąży.

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