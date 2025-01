Rzeczniczka Karola Nawrockiego zdradziła kulisy kampanii. "Droga sprawa"

Wierzbicki była pytana w Studiu PAP w piątek o rozpoczynającą się kampanię wyborczą Nawrockiego. Jak wskazała, obecnie - m.in. na spotkaniach kampanijnych - trwa zbieranie wymaganego tysiąca podpisów pod wnioskiem o rejestrację komitetu wyborczego.

Zapewniła, że kampania wyborcza "idzie bardzo dobrze", a spotkania wyborcze cieszą się dużym zainteresowaniem. W ramach kampanii Nawrocki ma odwiedzić każdy powiat w kraju - w ten weekend będzie spotykał się z wyborcami w woj. zachodniopomorskim.

Program Karola Nawrockiego

Rzeczniczka zapowiedziała również konwencję programową kandydata, która ma odbyć się w połowie lutego.

- Na niej zostaną zaproponowane kluczowe punkty programowe, pokażemy, jak ten program wygląda - powiedziała Wierzbicki.

Przypomniała, że jedną ze sztandarowych propozycji Nawrockiego jest przywrócenie zniesionych w ub. roku zerowych stawek VAT na żywność.

- O tym też mówią Polacy. (...) Gdzie nie pojedziemy, z kim się nie spotkamy - czy to są przedsiębiorcy, czy rolnicy - to ludzie mówią, że naprawdę jest drogo - powiedziała.

Wierzbicki została także zapytana, ile osób zgłosiło się do pomocy w kampanii Nawrockiego. Przypomniała, że do pomocy można się zgłaszać poprzez stronę internetową Nawrockiego, która odnotowała do tej pory ok 10 tys. użytkowników.

Jak mówiła, wsparcie może przyjąć formę zaangażowania się w kampanię, m.in. poprzez udostępnienie miejsc do wieszania plakatów czy banerów, ale - jak podkreśliła - ważne jest również wsparcie finansowe.

- Kampania to jest droga sprawa - przyznała.

Zbiórkę na kampanię Nawrockiego zapowiedział w czwartek szef jego sztabu Paweł Szefernaker.

Kandydaci na prezydenta w wyborach 2025

Start w wyborach prezydenckich, które odbędą się 18 maja, oprócz Nawrockiego - kandydata popieranego przez PiS, zapowiedzieli m.in.: prezydent stolicy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia; kandydatka Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; kandydat partii Razem Adrian Zandberg; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie; Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, lider Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz oraz europoseł Konfederacji Grzegorz Braun.

