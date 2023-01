WYNIKI MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

Spis treści

Niemcy chcą postawić Putina przed międzynarodowym trybunałem za agresję na Ukrainię

Niemcy chcą postawić Putina przed międzynarodowym sądem za agresję na Ukrainę 24 lutego 2022, która rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec, była z wizytą w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. - Społeczność międzynarodowa powinna powołać specjalny trybunał, który postawi prezydenta Rosji Władimira Putina i jego reżim przed sądem za agresywną wojnę przeciwko Ukrainie - powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji. Wyjaśniła, że na razie nie jest to możliwe z powodu „luk w prawie międzynarodowym”. Baerbock tłumaczyła, że Rosja nie akceptuje jurysdykcji sądu karnego, podobnie mało prawdopodobne jest, że Rada Bezpieczeństwa ONZ skieruje sprawę do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dlaczego? Ponieważ Moskwa mogłaby łatwo zawetować taki ruch. Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ jej stałym członkiem.

Niemcy proponują powołanie specjalnego trybunału dla Rosji za zbrodnie w Ukrainie

Co ważne, niemiecka minister spraw zagranicznych ma pomysł, jak wyjść z tego impasu i postawić Putina przed międzynarodowym sądem. Jej zdaniem można obejść lukę w prawie międzynarodowym, zakładając z krajami partnerskimi „specjalny trybunał” do zajęcia się zbrodnią agresji na Ukrainę. Taki trybunał miałby za zadanie zbadać zbrodnie i osądzić rosyjskich przywódców. - Ten niezależny od MTK organ powinien wywodzić swoją jurysdykcję z ukraińskiego prawa karnego - mówi Annalena Baerbock. W trybunale mieliby pracować prokuratorzy i sędziowie z różnych krajów, a jego siedziba byłaby poza Ukrainą, "aby uniknąć stronniczości".

Odpowiedzialność ma znaczenie. Sprawcy muszą wiedzieć, że nie ujdzie im to bezkarnie. Chodzi o odstraszanie. Putin musi wiedzieć, że jego agresja nie pozostanie bez konsekwencji- uważa szefowa niemieckiej dyplomacji.

Zbigniew Rau pozytywnie przyjął propozycję Niemiec: Umacniamy koalicję na rzecz sprawiedliwości

Propozycję Niemiec pozytywnie przyjął Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Polski. - Z zadowoleniem przyjąłem apel minister Baerbock o powołanie specjalnego międzynarodowego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie - mówił Zbigniew Rau. Jak podreślił, stanowisko Polski w sprawie konieczności pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności jest jednoznaczne od momentu, gdy Rosja rozpoczęła brutalną agresję na Ukrainę. - To wyraźny sygnał, że umacniamy koalicję na rzecz sprawiedliwości – dodał szef polskiej dyplomacji.

Sonda Czy W. Putin trafi przed Trybunał w Hadze za zbrodnie wojenne? Tak Nie