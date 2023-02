Samorządowcy mocno namieszają w wyborach 2023? "To być albo nie być dla samorządu w Polsce"

Obowiązkowa służba wojskowa dla mężczyzn i kobiet. Sondaż mówi wszystko

Sondaż dotyczący przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej zrobił RMF FM wraz z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa? - takie pytanie postawiono w sondażu. Prawie 60 proc. ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi - dokładnie 58,5 proc. Jednak przy szczegółowych pytaniach o obowiązkową służbę wojskową dla mężczyzn i kobiet odpowiedzi są mocno zróżnicowane. Odpowiedzi "tak - tylko dla mężczyzn" udzieliło 20,1 proc. ankietowanych. Natomiast prawie proc. (18,7 proc.) Polaków uważa, że i mężczyźni, i kobiety powinni odbyć obowiązkową służbę wojskową. Oni wybrali odpowiedź "tak, dla mężczyzn i kobiet". Tylko 2,7 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Pobór do wojska dla mężczyzn i kobiet. Mieszkańcy wsi są "za"

Jak podaje RMF FM, najwięcej zwolenników wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej dla mężczyzn i kobiet jest wśród mieszkańców wsi - to 32 proc. Jak czytamy w "DGP", zgoła inaczej wygląda to w największych miastach. Tam zaledwie 9 proc. mieszkańców chce poboru do wojska dla obu płci.

Kto chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Polsce?

Z sondażu RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że największe poparcie dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej dla mężczyzn jest wśród badanych o niewielkich zarobkach. Jak czytamy na RMF FM, poboru chcę aż 49 proc. osób z dochodem netto między 1 tys. a 1,9 tys. zł i 44 proc. ankietowanych bez dochodu. Wśród Polaków zarabiających najwięcej (7 tys. zł i więcej) zaledwie 3 proc. badanych popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Dodajmy, że powszechny obowiązek służby wojskowej został w Polsce zawieszony w 2008 roku. Badanie dla RMF FM i "DGP" zostało przeprowadzone w dniach 3-4 lutego na próbie 1000 osób.

