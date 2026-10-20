Nawrocki zostawia parlament w tyle. Najnowszy sondaż CBOS

Najnowszy sondaż CBOS ujawnia, jak Polacy oceniają najważniejsze instytucje państwowe, stawiając czołowe postaci pod lupą opinii publicznej.

Karol Nawrocki utrzymuje wysoką popularność z ponad 50% pozytywnych ocen, podczas gdy Sejm i Senat mierzą się z wyraźną przewagą krytycznych głosów.

Sprawdź, dlaczego parlament wypada tak słabo i jakie dokładnie oceny wystawili Polacy Sejmowi oraz Senatowi.

Prezydent utrzymuje dobre oceny, Sejm mierzy się z przewagą krytycznych opinii, a Senat traci część pozytywnych wskazań. Październikowe badanie CBOS pokazuje, że Polacy znacznie lepiej oceniają działalność Karola Nawrockiego niż parlamentu. Różnica między odsetkiem dobrych ocen prezydenta i Sejmu wynosi aż 22 punkty procentowe.

Karol Nawrocki utrzymuje wynik. Ponad połowa ocenia go dobrze

Pracę prezydenta pozytywnie oceniło 51 proc. ankietowanych. Taki sam wynik CBOS odnotował w sierpniu i we wrześniu. Od trzech miesięcy udział dobrych ocen pozostaje więc na niezmienionym poziomie.

Negatywnie o działalności Nawrockiego wypowiedziało się 39 proc. respondentów, o 1 punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej. Zdania nie miało 10 proc. badanych.

Prezydent jest jedyną spośród trzech ocenianych instytucji, w przypadku której pozytywne opinie przeważają nad krytycznymi. Różnica wynosi 12 punktów procentowych.

Sejm z najgorszymi ocenami. 56 proc. badanych niezadowolonych

Znacznie mniej przychylne opinie otrzymał Sejm. Dobrze o jego działalności mówi 29 proc. badanych, a źle 56 proc. Negatywnych wskazań jest niemal dwa razy więcej niż pozytywnych.

W porównaniu z wrześniem oba odsetki zmniejszyły się o 1 punkt procentowy. Przybyło natomiast osób, które nie potrafiły ocenić pracy izby. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 16 proc. respondentów, o 3 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem.

Spośród instytucji ujętych w badaniu Sejm zebrał najmniej dobrych i najwięcej złych ocen. Odsetek krytycznych opinii jest o 17 punktów procentowych wyższy niż w przypadku prezydenta.

Senat traci pozytywne wskazania

Działalność Senatu dobrze ocenia 31 proc. ankietowanych, o 3 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. Krytyczną opinię wyraziło 42 proc. badanych. Ten wynik nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca.

Spadkowi pozytywnych ocen towarzyszy wzrost odsetka osób niezdecydowanych. Zdania o pracy izby wyższej nie ma 27 proc. respondentów, o 3 punkty procentowe więcej niż we wrześniu.

Senat uzyskał zatem nieco więcej dobrych ocen niż Sejm i wyraźnie mniej negatywnych. Jednocześnie ponad jedna czwarta uczestników badania nie wystawiła mu jednoznacznej oceny.

Jak CBOS przeprowadził badanie?

Sondaż zrealizowano od 1 do 11 października 2026 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL. Zastosowano metodę mieszaną. Wywiady bezpośrednie, prowadzone z pomocą komputera (CAPI), stanowiły 60,7 proc. badania.

Telefonicznie (CATI) przeprowadzono 25,3 proc. rozmów, a przez internet (CAWI) zebrano 14 proc. odpowiedzi. Badanie dotyczyło oceny działalności instytucji. Jego wyniki nie są deklaracjami poparcia wyborczego dla prezydenta ani poszczególnych partii.

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