Nawrocki zostawia parlament w tyle. Najnowszy sondaż CBOS

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-20 17:47

Karol Nawrocki ma powody do zadowolenia z nowego sondażu CBOS. Jego pracę dobrze ocenia 51 proc. badanych, a krytycznie 39 proc. Sejm i Senat wypadają znacznie słabiej. W obu izbach przeważają negatywne opinie, a działalność posłów źle ocenia ponad połowa respondentów.

Karol Nawrocki w garniturze na tle błękitnego nieba. O wynikach sondażu CBOS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express
  • Najnowszy sondaż CBOS ujawnia, jak Polacy oceniają najważniejsze instytucje państwowe, stawiając czołowe postaci pod lupą opinii publicznej.
  • Karol Nawrocki utrzymuje wysoką popularność z ponad 50% pozytywnych ocen, podczas gdy Sejm i Senat mierzą się z wyraźną przewagą krytycznych głosów.
  • Sprawdź, dlaczego parlament wypada tak słabo i jakie dokładnie oceny wystawili Polacy Sejmowi oraz Senatowi.

Prezydent utrzymuje dobre oceny, Sejm mierzy się z przewagą krytycznych opinii, a Senat traci część pozytywnych wskazań. Październikowe badanie CBOS pokazuje, że Polacy znacznie lepiej oceniają działalność Karola Nawrockiego niż parlamentu. Różnica między odsetkiem dobrych ocen prezydenta i Sejmu wynosi aż 22 punkty procentowe.

Karol Nawrocki utrzymuje wynik. Ponad połowa ocenia go dobrze

Pracę prezydenta pozytywnie oceniło 51 proc. ankietowanych. Taki sam wynik CBOS odnotował w sierpniu i we wrześniu. Od trzech miesięcy udział dobrych ocen pozostaje więc na niezmienionym poziomie.

Negatywnie o działalności Nawrockiego wypowiedziało się 39 proc. respondentów, o 1 punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej. Zdania nie miało 10 proc. badanych.

Prezydent jest jedyną spośród trzech ocenianych instytucji, w przypadku której pozytywne opinie przeważają nad krytycznymi. Różnica wynosi 12 punktów procentowych.

Sejm z najgorszymi ocenami. 56 proc. badanych niezadowolonych

Znacznie mniej przychylne opinie otrzymał Sejm. Dobrze o jego działalności mówi 29 proc. badanych, a źle 56 proc. Negatywnych wskazań jest niemal dwa razy więcej niż pozytywnych.

W porównaniu z wrześniem oba odsetki zmniejszyły się o 1 punkt procentowy. Przybyło natomiast osób, które nie potrafiły ocenić pracy izby. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 16 proc. respondentów, o 3 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem.

Spośród instytucji ujętych w badaniu Sejm zebrał najmniej dobrych i najwięcej złych ocen. Odsetek krytycznych opinii jest o 17 punktów procentowych wyższy niż w przypadku prezydenta.

Senat traci pozytywne wskazania

Działalność Senatu dobrze ocenia 31 proc. ankietowanych, o 3 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. Krytyczną opinię wyraziło 42 proc. badanych. Ten wynik nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca.

Spadkowi pozytywnych ocen towarzyszy wzrost odsetka osób niezdecydowanych. Zdania o pracy izby wyższej nie ma 27 proc. respondentów, o 3 punkty procentowe więcej niż we wrześniu.

Senat uzyskał zatem nieco więcej dobrych ocen niż Sejm i wyraźnie mniej negatywnych. Jednocześnie ponad jedna czwarta uczestników badania nie wystawiła mu jednoznacznej oceny.

Jak CBOS przeprowadził badanie?

Sondaż zrealizowano od 1 do 11 października 2026 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL. Zastosowano metodę mieszaną. Wywiady bezpośrednie, prowadzone z pomocą komputera (CAPI), stanowiły 60,7 proc. badania.

Telefonicznie (CATI) przeprowadzono 25,3 proc. rozmów, a przez internet (CAWI) zebrano 14 proc. odpowiedzi. Badanie dotyczyło oceny działalności instytucji. Jego wyniki nie są deklaracjami poparcia wyborczego dla prezydenta ani poszczególnych partii.

Narodowe czytanie z Karolem i Martą Nawrockimi
Galeria zdjęć 29
JAKUBIAK DIAGNOZUJE: TUSK TO PARANOIK!
Sonda
Jak oceniasz dotychczasową pracę Karola Nawrockiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI