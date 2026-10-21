Nawrocki na pogrzebie 49 ofiar reżimu komunistycznego. Wymowne zdjęcie z uroczystości

Wrocław był świadkiem poruszających uroczystości pogrzebowych 49 ofiar reżimu komunistycznego, żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, odnalezionych dzięki pracy IPN.

W uroczystościach wziął udział Karol Nawrocki, a wymowne zdjęcie z rzędami trumien przykrytych biało-czerwonymi flagami poruszyło opinię publiczną.

Odkryj, jak Prezes IPN oddał hołd bohaterom i co powiedział o bezwzględności systemu, który próbował wymazać ich z pamięci.

Na fotografii widać Karola Nawrockiego odwróconego tyłem do obiektywu. Prezydent stoi przed trumnami przykrytymi polskimi flagami. W tle znajdują się ołtarz, krzyż i kolejne biało-czerwone flagi.

Zdjęcie autorstwa Mikołaja Bujaka z Kancelarii Prezydenta RP opublikowała na platformie X Żaklina Skowrońska. Poinformowała, że prezydent uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 49 ofiar reżimu komunistycznego.

Pogrzeb 49 ofiar komunizmu we Wrocławiu

Uroczystości zorganizowano w środę, 21 października, na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Pożegnano żołnierzy i działaczy polskiego podziemia niepodległościowego. Udział Karola Nawrockiego potwierdziła Kancelaria Prezydenta.

Ceremonia rozpoczęła się mszą w kaplicy cmentarnej. Pochówek przygotowano w Kwaterze Żołnierzy Niezłomnych. Zgodnie z programem opublikowanym przez IPN nabożeństwo zaplanowano na godz. 9.30, a uroczystości przy grobach na godz. 10.30.

Szczątki odnaleziono podczas prac na cmentarzu

Jak wyjaśnił Instytut Pamięci Narodowej, szczątki ofiar odnaleziono podczas prac prowadzonych na Cmentarzu Osobowickim. Pogrzeb jest następstwem działań związanych z badaniem tego miejsca i upamiętnieniem pochowanych tam osób.

IPN przypomniał, że o zakończeniu zasadniczego etapu ekshumacji na polach 81A i 120 oraz dalszych planach informowano podczas konferencji 30 października 2025 roku. Prace obejmowały również przygotowanie kwatery wojennej i przyszłego upamiętnienia ofiar.

Nawrocki oddał hołd ofiarom i bohaterom podziemia

W przemówieniu prezydent podkreślał, że żegnani we Wrocławiu ludzie byli zarówno ofiarami represji, jak i bohaterami walki o wolność oraz niepodległość Polski.

Mówił również o niszczeniu pamięci o osobach zamordowanych przez system komunistyczny. Wskazywał, że represje obejmowały nie tylko odebranie życia, ale także zacieranie prawdy o ofiarach i niszczenie ich grobów.

– Robi wszystko, by zniszczyć prawdę o tych, których morduje, by zabić pamięć o nich – podkreślił Karol Nawrocki, mówiąc o systemie komunistycznym.

Prezydent @NawrockiKn na uroczystościach pogrzebowych 49 ofiar reżimu komunistycznego. 📸@mikolaj_bk https://t.co/Dcr5nSAxDd— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) October 21, 2026

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