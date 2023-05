Mariusz Błaszczak wraca z Apaczami. Mają chronić wschód Polski

No nieźle

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, nie wraca z kilkudniowej wizyty w USA i Kanadzie z pustymi rękami. Po rozmowie z szefem resortu obrony USA Lloydem Austinem wicepremier poinformował, że Amerykanie udostępnią nam 8 śmigłowców Apache do czasu, kiedy otrzymamy 96 maszyn, które chce kupić polska armia.

Osiem śmigłowców ma trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej w ciągu najbliższych tygodni. Rozpocznie się długie szkolenie, bo te świetne śmigłowce są jednocześnie - według ekspertów - trudne w pilotowaniu. - To najlepsze na świecie śmigłowce uderzeniowe. Są świetną bronią i dają przewagę wojsku, które je posiada. Nam zależy na tym, żeby wzmacniać polską armię, by móc odstraszyć agresora - mówił szef polskiego resortu obrony.

W wrześniu 2022 r. Mariusz Błaszczak poinformował o planach związanych z zakupem 96 śmigłowców AH-64 Apache. Negocjacje trwają, osiem maszyn dostaniemy poza kontraktem. Śmigłowce wraz z czołgami Abrams mają stanowić wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Jeszcze w maju do Polski trafi też pierwszych 5 zamówionych w USA wyrzutni HIMARS.

