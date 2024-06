Marcin Przydacz o Januszu Kowalskim i Suwerennej Polsce. To koniec partii Ziobry?

Andrzej Duda uda się do Chin. Ostatni raz był tam przed wybuchem wojny w Ukrainie

Co dalej z partią?

Oto, co Polacy sądzą o przyjmowaniu uchodźców. Zdumiewające wyniki sondażu

Janusz Kowalski poinformował 19 czerwca o swojej decyzji o opuszczeniu Suwerennej Polski za pośrednictwem Twittera. - Złożyłem rezygnację. O Koleżankach i Kolegach z Suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach. Teraz skupiam się na merytorycznej pracy w Klubie Parlamentarnym PiS i Parlamentarnym Zespole Proste Podatki - napisał.

Marcin Przydacz potwierdził, że Janusz Kowalski pozostaje aktywnym posłem PiS i podkreślił, że w wyborach został wybrany właśnie z list partii Jarosława Kaczyńskiego.

- Janusz Kowalski jest członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie. Pewnie, jak złoży taki wniosek, to będzie on przez odpowiednie koło rozpatrywany. Jeśli spełni warunki, to pewnie zostanie przyjęty, natomiast nic mi o tym nie wiadomo, żeby taki wniosek złożył. Na razie pozostaje aktywnym posłem klubu Prawa i Sprawiedliwości, zresztą wybranym także i z naszych list, będąc wówczas członkiem innej partii - Suwerenna Polska - ale jednak startującym z list PiS - mówił w rozmowie z RMF FM.

Były minister został zapytany, czy Suwerenna Polska powinna stać się częścią PiS. - Suwerenna Polska jest przecież częścią szeroko pojętego obozu centroprawicowego. Jesteśmy szerokim namiotem, w którym dużo osób się mieści, więc Suwerenna Polska cały czas jest elementem tego obozu, natomiast co przyszłość pokaże, zobaczymy - skwitował polityk.

Wygląda więc na to, ze na razie nie ma zamiarów połączenia partii. Czy mimo to partia Zbigniewa Ziobry przetrwa obecne problemy? Na razie trudno wyrokować.

Jedno z kolejnych pytań dotyczyło z kolei kandydata PiS na prezydenta Marcin Przydacz ujawnił, kiedy można się spodziewać ogłoszenia reprezentanta klubu.

- Kiedy zostanie wskazany? Uważam, że naprawdę jest jeszcze wcześnie. Zalecam tutaj wstrzemięźliwość. Decyzję podejmie kierownictwo partii, natomiast kandydat powinien mieć kręgosłup centroprawicowy, ale jednocześnie mieć doświadczenie ambicję i energię. Myślę, że jesienią najwcześniej będziemy mogli wrócić do dyskusji pełnej, jeśli chodzi o propozycje - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jaki prywatnie jest Janusz Kowalski:

Sonda Twoim zdaniem Janusz Kowalski: Jest bardzo dobrym politykiem Nie nadaje się do polityki