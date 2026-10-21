Majątek Przemysława Wiplera: Nieruchomości, luksusowe auto, cenne obrazy i zegarki

Jaki majątek ma Przemysław Wipler, posła z Konfederacji? Jeśli chodzi o zgromadzone środki pieniężne to poseł deklaruje posiadanie 288 tysięcy złotych, 5 tysięcy euro. Ma także akcje za ponad 2,5 mln zł. Trzon majątku posła Wiplera stanowią jednak nieruchomości.

Dom i aż cztery mieszkania. Oto, co zawarte jest w oświadczeniu majątkowym Przemysława Wiplera

Polityk jest współwłaścicielem domu o powierzchni ponad 300 m kw stojącego na działce mającej 1624 m kw, o wartości 5 mln 500 tys. zł. Do tego jest współwłaścicielem czterech mieszkań, wartych w sumie około 6,6 mln zł. W oświadczeniu majątkowym posła Wiplera znalazła się także nieruchomość gruntowa o wartości 2,4 mln zł, która została nabyta w drodze przetargu.

Działalność gospodarcza posła Wiplera

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą to poseł Wipler prowadzi jednoosobową, której działalność związana jest z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. W 2025 roku z tej działalności poseł uzyskał ponad 984,5 tys. zł przychodu oraz 132,8 tys. zł dochodu. Poseł wskazał, że jest też członkiem rady nadzorczej spółki handlowej, z czego w ubiegłym roku miał dochód 9 tys. zł.

Cenne obrazy, drogie zegarki i auto

Polityk wskazał w oświadczeniu, że posiada mienie warte ponad 10 tys. zł, a w tym kilka zegarków, kilka obrazów w tym obrazy Rafała Olbińskiego oraz samochód marki Audi. Wipler ma dwa kredyty hipoteczne związane z mieszkaniami, a do spłaty pozostało mu ponad 1,2 mln zł.

15