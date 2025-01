i Autor: Marek Kudelski / Super Express, Shutterstock

Najnowszy sondaż

Kto zostanie nowym prezydentem RP? Polacy nie mają wątpliwości

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się dopiero w maju, jednak wszyscy kandydaci już starają się przekonać się do siebie jak największą ilość wyborców. W najnowszym sondażu zapytano Polaków, kto ich zdaniem zostanie następcą Andrzeja Dudy. Ci nie mają wątpliwości co do wyniku majowego głosowania.